Tim Gajser zaradi poškodbe v Franciji ne bo nastopil

ERNEE – Svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser na današnji dirki v francoskem Erneeju, deveti postaji svetovnega prvenstva sezone, zaradi posledic nedavnih poškodb ne bo nastopil, so sporočili iz ekipe Honda Racing; manjkal je že na ogrevanju pred prvo vožnjo MXGP, ki se bo začela ob 14. uri.

»Ne morem opisati razočaranja, ker danes ne bom mogel dirkati. Ni v moji naravi, da bi odstopil, toda vsem svojim navijačem obljubljam, da se bom kar najhitreje vrnil še močnejši,« je Gajser sporočil v izjavi prek svojega moštva. V soboto je bil 28. v kvalifikacijah in še ni povsem okreval po padcih na dirkah v Latviji in Nemčiji.

»Po številnih zdravniških preiskavah včeraj zvečer in danes zjutraj je ekipa Honde sprejela težko odločitev, da Gajser na dirki v Franciji ne bo nastopil, saj je med dirkanjem čutil bolečine v ramenih. Vrnil se bo v Slovenijo, kjer bodo opravili podrobne preiskave, da bi odkrili vzroke težav,« so sporočili iz njegove ekipe in dodali, da so se tako odločili zaradi Gajserjeve varnosti, saj je imel veliko težav že v kvalifikacijah.