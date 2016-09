Tim Gajser postal svetovni prvak, potolčena konkurenca je čestitala

ZDA – Raketa iz Makol – Tim Gajser (Honda Gariboldi), si je štiri dni pred svojim 20. rojstnim dnevom že izbral najprimernejše darilo, naslov svetovnega motokrosističnega prvaka elitnega razreda MXGP. Verjetno se premalo zavedamo, kaj mu je uspelo in na kateri stezi. Morda njegovo mojstrstvo še najbolje opišejo besede uradne spletne strani tekmovanja MXGP. Narava motokrosa je takšna, da se konstantno razvija, od motocikla, zasnove prog do nivoja znanja in fizične priprave, ki je potrebna za tekmovanje na profesionalni ravni. Gajserjev talent presega meje normalnega in za seboj ima osupljivo sezono, v kateri je zmagal na osmih kvalifikacijskih dirkah, slavil je na 15 posamičnih dirkah in osvojil sedem velikih nagrad. Pri tem je vodil 247 krogov, kar pa je še bolj impresivno, je to, da je zaporedni naslov v dveh različnih kategorijah osvojil kot prvi po letu 1993, ko je naslova v kategoriji do 125 in do 250 kubičnih centimetrov združil Greg Albertyn.

