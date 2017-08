Temni oblaki nad Maranellom

Ferrarijevo moštvo se je na tradicionalni avgustovski premor v formuli 1 odpravilo z vodilnim dirkačem v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo. Sebastian Vettel, ki je v letošnji sezoni slavil že štirikrat, pri čemer je dvakrat njegov uspeh z drugim mestom dopolnil ekipni kolega Kimi Räikkönen, ima pred drugouvrščenim Mercedesovim zvezdnikom Lewisom Hamiltonom 14 točk naskoka. Predsednik rdečih Sergio Marchionne je, očitno zadovoljen z dozdajšnjim izkupičkom, že na prejšnji postaji na Hungaroringu naznanil, da bosta Vettel in Räikkönen tudi prihodnje leto krotila poskočna vranca. S Fincem so podaljšali pogodbo že pred nedeljsko veliko nagrado Belgije, s 30-letnim Nemcem naj bi jo do domače dirke v Monzi.

Navijači Ferrarija že deset let čakajo na naslov svetovnega prvaka.



Zdi se, da je v italijanski ekipi vse v najlepšem redu. Vendar ni! Kakor so izbrskali pri nemškem časniku Bild, se nad Maranellom očitno zgrinjajo temni oblaki. V Ferrarijevem moštvu naj bi se vnela ogorčena bitka za oblast. Mattia Binotto, ki je lani kot tehnični direktor nasledil Jamesa Allisona, meri še višje, saj se spogleduje s položajem vodje ekipe, na čelu katere je Maurizio Arrivabene. Ker je tudi 60-letni Italijan opazil, kaj se dogaja za njegovim hrbtom, je menda že zagrozil, da bo – če ga bodo res zamenjali – s seboj odpeljal tudi dolgoletnega pokrovitelja Philipa Morrisa, pri katerem je med letoma 1997 in 2014 delal kot menedžer. Ferrarijev predsednik se je tako znašel med dvema ognjema, v rahli prednosti pa naj bi bil, kakor čivkajo vrabčki iz Maranella, Binotto, saj naj bi mu bil Marchionne nekoliko bolj naklonjen. Kako se bo razpletla bitka za oblast v Maranellu, bo pokazal čas, navijači rdečih, ki že deset let čakajo na nov naslov svetovnega prvaka, pa upajo le, da notranji spori ne bodo vrgli Vettla iz šampionske tirnice...



V Spaju tudi Mick Schumacher V minulih dneh sta se na športne strani časnikov prebila oba otroka nesrečnega Michaela Schumacherja. Hči Gina Maria si je na nedavnem svetovnem prvenstvu v western jahanju izbojevala dve zlati kolajni, sin Mick pa se je znašel v središču pozornosti, potem ko je prišlo na dan, da bo pred nedeljsko dirko v Spa-Francorchampsu odpeljal krog z očetovim šampionskim benettonom iz sezone 1994.