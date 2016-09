Super primorski reli!

Nekoč sta na Primorskem slovela relija Saturnus in pozneje tudi gorska dirka v Ilirski Bistrici, zdaj pa status najbolj vroče avtomobilske prireditve na naših cestah počasi dobiva reli v Novi Gorici. Čeprav ima avtomobilski šport tam zelo dolgo tradicijo in tam živi tudi veliko nekdanjih dirkačev – le kdo ne pozna legendarnega Slavka Komela –, bodo samostojni reli letos pripravili petič. Od tega bo tretjič štel za državno prvenstvo ter mednarodna pokala Mitropa in Alpe Adria. Po lanski zelo uspešni prireditvi, ki je privabila veliko obiskovalcev in tudi dirkače navdušila s pozitivnim ozračjem na celotni trasi relija, so prireditelji iz vrst AMD Gorica tudi letos deležni velikega zanimanja voznikov. »Seveda smo zelo zadovoljni z odzivom na reli, saj je takšno število prijavljenih posadk za današnje čase nekaj izjemnega. Konkurenca bo hkrati kakovostna in izenačena, kar napoveduje veliko športnih užitkov za vse obiskovalce,« pred dirko pravi Renato Hvala, eden vodilnih organizatorjev.



Kar 97 se jih je prijavilo na reli, ki bo z devetimi hitrostnimi preizkušnjami potekal v petek in soboto. Startno številko 1 bo imel trikratni zmagovalec tega relija Claudio De Cecco s peugeotom 208 R5, za njim pa se bodo v lov za zmago – ob Madžaru Krisztianu Hidegu (mitsubishi lancer EVO9) – podali vsi najboljši slovenski vozniki. Konkurenca je mednarodno pisana, med najbolj zanimivimi udeleženci pa je Avstrijec Willi Stengg z opel adamom R2. Stengg je v devetdesetih letih dvakrat že zmagal v skupni razvrstitvi relija Saturnus, ki je tudi takrat delno potekal po cestah Primorske. Po obeh petkovih popoldanskih hitrostnih preizkušnjah v neposredni bližini servisne cone v Kromberku bosta v soboto vrhunca najdaljši hitrostni preizkušnji Lig pri Kanalu ob Soči. Z dolžino 22 kilometrov bosta zavzemali skoraj 45 odstotkov celotnega relija in bosta bržkone tudi odločali o končnem zmagovalcu.



V skupnem seštevku državnega prvenstva pred novogoriškim relijem vodi Aleks Humar (renault clio R3T), ki ima po treh zaporednih zmagah že lepih 31,5 točke prednosti pred Rokom Turkom (peugeot 208 R2) in Darkom Peljhanom (mitsubishi lancer EVO10). Med njegove najresnejše tekmece za novo zmago, ki bi mu že skoraj potrdila naslov državnega prvaka, spada tudi Aljoša Novak (mitsubishi lancer EVO9). Vsi glavni tekmeci z izjemo Novaka prihajajo iz Idrije. »Lani sem na tem reliju sicer doživel težjo nesrečo, te pa so sestavni del športa. Prav gotovo s tem ne bom obremenjen. Poskusil bom voziti kar najhitreje od prve preizkušnje naprej,« je pred relijem povedal Humar, ki je tudi prvi kandidat za zmago med dvokolesno gnanimi avtomobili v skupni razvrstitvi. »Letos bo na reliju oba dneva delalo približno 350 ljudi, mednje štejem redarje, gasilce, reševalne službe in podobno. Podpora lokalne skupnosti je še vedno zelo močna, domačini so pripravljeni pomagati. To je najpomembnejše tudi za prihodnost relija, saj bi se radi povezali z bližnjo Italijo in eno izmed hitrostnih preizkušenj organizirali na njihovi strani meje,« je v imenu organizatorjev še napovedal Hvala.