Super hitri Dovi osrečil Ducati in Italijane

FIRENCE – V italijanskem hramu hitrosti, dirkališču v Mugellu, je stotisočglavo množico na dirki motociklistov razreda motoGP v delirij spravil domačin Andrea Dovizioso (Ducati). S tretjo zmago kariere med elito, drugo na ducatiju in prvo na suhi stezi se je Dovi resno vmešal v boj za naslov prvaka, saj zdaj zaseda drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. »Med dirko je bilo prisotno polno čustev. To zmago sem si resnično želel, saj se še pred dirko nisem počutil dobro, zaradi bolezni sem izpustil tudi jutranje ogrevanje. To je resnično najlepši občutek, ko zmagaš pred tako številnim domačim občinstvom,« je bil presrečen Dovizioso, ki se je v jutro zbudil bolan, a ga to na poti na vrh ni kaj dosti oviralo. Pod toskanskim soncem se je Maverick Viñales (Yamaha) z drugim mestom še trdneje zasidral v vodstvu lestvice, ki na koncu sezone prinaša zapis med nesmrtne. Da steza v bližini Firenc ustreza italijanskemu moštvu, je s tretjim mestom potrdil Danilo Petrucci (OCTO Pramac Ducati), ki se je kar malo nepričakovano znašel v družbi tistih, ki pijejo zmagovalni šampanjec. »Še vedno ne verjamem, da se to resnično dogaja. Čutil sem, da lahko zmagam, vendar so mi proti koncu pošle moči, pa še zadnja guma je malo izgubila oprijem, tako da v zaključku nisem mogel dati vsega od sebe. Presrečen sem,« je vrelo iz Petruccija, ki si za skok na oder ni mogel izbrati boljšega prizorišča.



Spomin na Haydna



Pred dirko je startno ravnino preplavila tišina v spomin na tragično preminulega dirkača Nickyja Haydna. Dolgih 69 sekund (69 je bila številka, ki je zaznamovala Haydnovo kariero) so čustva v popolnem spokoju polnila srca vseh prisotnih, nato je sledilo še 69 sekund aplavza v čast in spomin na Kentucky Kida. Na motociklih in čeladah dirkačev je bilo polno simbolike v čast in spomin na sotekmovalca in prijatelja Haydna. Rossi si je denimo poleg svoje številke 46 pripel še devetico in na čeladi dirkal s številko 469. Ducatiji in honde, nekdanja moštva pokojnega Američana, so bili polepljeni s številko 69, na posebnem piedestalu pa so ob Haydnovem portretu stali trije motocikli, ki jih je Kentucky Kid preganjal po asfaltu med elito. Že nekaj trenutkov pozneje so zagrmeli pogonski agregati in dirko je z drugega startnega položaja najbolje začel ljubljenec občinstva Valentino Rossi (Yamaha), za seboj je pustil tudi zmagovalca kvalifikacij Viñalesa. Na presenečenje vseh je s sedmega mesta pred dirko v vodstvo priletel Jorge Lorenzo (Ducati), a njegov preblisk ni imel daljšega roka trajanja.



Junaka tudi Passini in Migno V razredu moto2 je za navdušenje domačih navijačev poskrbel domačin Mattia Passini, ki je v tem razredu zmagal prvič, Švicar Thomas Luthi je prečkal ciljno črto na drugem mestu, Alex Marquez pa je s tretjim mestom pokazal, da se je dobro privadil na razmere v srednjem dirkaškem razredu. V razredu moto3 je italijansko prevlado s prvim mestom potrdil Andrea Migno, ki je dočakal prvenec v najšibkejšem razredu. Odločitev o zmagovalcu in vrstnem redu na odru za zmagovalce je padla le nekaj ovinkov pred ciljem, ko je Italijan Fabio Di Giannantonio v bitki za drugo mesto ugnal Španca Juanfrana Gevara. Ali lahko Italijani podivjajo tudi na naslednji dirki v Barceloni in domačinom pokvarijo fiesto, bo znano že konec tedna, ko bo na sporedu velika nagrada Katalonije.



Rossi še čuti bolečine



Kmalu je bil na čelu strnjene kolone Top Gun Maverick, za njim pa je vsak centimeter steze polnil Dovi, ki je odbijal napade dirkaškega doktorja. Ducati je predvsem na ravnini pokazal, da je kot časovni stroj, ob vstopu na ravnino še daleč za konkurenco, ob koncu pa daleč pred vsemi, kot da bi v gorivo primešali steroide. Tako se je med vodilne pripeljal tudi Petrucci, ki je ujel številko 46. Petrux je kmalu presenetil Rossija in naredil prepih pri rojaku, kmalu pa je pred njim pokleknil tudi Viñales in tako je imel osem krogov pred ciljno črto Ducati kar dva dirkača v vodstvu. A Španec se ni strinjal z vrstnim redom in je poskušal postaviti stvari na svoje mesto ter v svojem slogu končati na vrhu. Petruccija je še ukrotil in prišel na drugo mesto, Dovi pa je bil prehiter. Rossi, gospodar taktike in zadnjih krogov, je poskušal osrečiti v rumeno odete tribune, a mu tokrat ni bilo usojeno, da bi pozdravil množico pod zmagovalnim odrom, verjetno tudi na račun bolečin v prsnem košu in predelu trebušne votline, ki jih je pridelal pri padcu na treningu krosa v začetku prejšnjega tedna. Petrucci se je veselil odra za zmagovalce, dirkaški doktor se je sprijaznil s četrtim mestom, Alvaro Bautista (Aspar Team Ducati) s petim, Marc Marquez (Honda) s šestim in Johann Zarco (Tech3 Yamaha) s sedmim mestom, Lorenzo pa je sledil vzorcu dirk z začetka sezone in je zdrsnil na osmo mesto.