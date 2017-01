Slovenci, ki so izzivali kultno monaško ruleto

Reli Monte Carlo je avtomobilska klasika, ki je na najvišji ravni mednarodnega relija tudi najtesneje povezana s Slovenijo. Znamenita monaška ruleta, s katero so včeraj odprli tudi svetovno prvenstvo 2017, je namreč že leta 1936 potekala tudi skozi Ljubljano. Slovenska prestolnica je gostila del uvodne etape relija, ki je del tekmovalcev peljala iz Palerma v Italiji čez Slovenijo, Avstrijo in nato čez Alpe do južne Francije in Monte Carla. Te več tisoč kilometrov dolge uvodne etape, ki so potekale v številnih evropskih mestih, so bile dolgo sestavni del relija. Šele ko so jo vozniki odpeljali, so lahko v Alpah začeli prave hitrostne preizkušnje z merjenjem časa.



Leta 1938 je na reli odšel Albert Stojnšek iz Maribora. Tam so imeli avtomobilski servis znamke DKW, in prav z njihovim malim avtomobilom se je odpravil na pot. Z bratom sta jo uspešno prestala in reli končala na 12. mestu. To je bila seveda še bolj vzdržljivostna vožnja po Evropi kot klasično dirkanje, v kakršnega se je reli razvil šele v 50. in 60. letih.

