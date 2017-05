Se Vettel seli k Mercedesu?

Da se v formuli 1 obeta še nadvse zanimiva sezona, je mogoče soditi tudi po nedeljski dirki v Montmelu pri Barceloni. Velika nagrada Španije, ki v preteklosti ni ravno slovela po vznemirljivih preizkušnjah, je namreč predvčerajšnjim postregla s toliko akcije kot že dolgo ne. V glavnih vlogah sta se z Lewisom Hamiltonom (Mercedes) in Sebastianom Vettlom (Ferrari) znašla udarna favorita v boju za naslov svetovnega prvaka, srečnejši konec pa si je v Kataloniji pridirkal 32-letni Anglež, ki ima zdaj vsega šest točk zaostanka za tri leta mlajšim Nemcem.



Nadvse razburljivo je tudi v zakulisju. Že v Sočiju so se spet okrepile govorice, po katerih naj bi se Vettel ob koncu letošnjega leta preselil k Mercedesu; s pristojnimi pri moštvu srebrnih puščic naj bi že podpisal predpogodbo za sezono 2018. To je v svojem blogu zapisal Leo Turrini, italijanski poznavalec razmer pri Ferrariju, ki se opira na zanesljive vire iz krogov blizu Nikiju Laudi. Legendarnemu Avstrijcu, ki pri Mercedesu opravlja vlogo predsednika nadzornega odbora, naj bi se o Vettlovem prestopu pred prijatelji zagovorilo med zimskimi testiranji v Barceloni.



Ko so angleški novinarji pred dnevi zaslišali Laudo, kako komentira Turrinijev zapis, je sprva le odmahnil z roko, češ da gre za »navadno sranje. Prav nobenega razloga ni za takšna namigovanja. Srce Ferrarijevega dirkača bije za Ferrari. Plača je tudi prava. Zakaj bi potem zapustil moštvo, s katerim zmaguje? Ne, Sebastian bo ostal pri Ferrariju, saj ljubi to ekipo,« je poudaril 68-letni Avstrijec, ki se lahko pohvali s tremi naslovi svetovnega prvaka v formuli 1 (v sezonah 1975, 1977 in 1984).



Da so govorice iz trte izvite, je pribil tudi vodja Mercedesovega moštva Toto Wolff, je pa potrdil, da se je pogovarjal s Vettlom. »A le o običajnih zadevah, saj sva skorajda soseda,« je v smehu pristavil 45-letni Avstrijec, ki prav tako kot nemški šampion živi v Švici. Kakor koli že; kjer je dim, je običajno tudi ogenj. Navsezadnje je tudi Vettel, ki mu bo po koncu sezone potekla triletna pogodba s Ferrarijem, namignil, da (še) ne ve, kaj bo počel prihodnje leto. Je pa ponovil, da je že od otroštva velik privrženec ekipe iz Maranella in da v dirkanju letos uživa kot že dolgo ne.



»S Ferrarijem smo zdaj v odličnem položaju. Želimo si nadaljevati v takšnem slogu, zato sem stoodstotno osredotočen na svoje naloge. Vse drugo v tem trenutku ni pomembno. In to ni le floskula!« je bilo vse, kar je štirikratni svetovni prvak (z Red Bullom v letih 2010, 2011, 2012 in 2013) povedal o vročih govoricah.



Koliko je v njih resnice, bo pokazal čas, dejstvo pa je, da imajo od tega vsi nekaj. Vettel si dviguje ceno, tako da bi lahko v pogajanjih za podaljšanje pogodbe z vodstvom Ferrarija zahteval (še) višjo plačo, na drugi strani pa bi lahko odgovorni pri Mercedesu pritisnili na Hamiltona (če bi prav tako izrazil željo po večjem zaslužku), naj sprejme ponujeno, v nasprotnem primeru bodo vzeli Vettla...