Sanjska priložnost za Bottasa

BRACKLEY – »Končno!« so dahnili privrženci moštva formule 1 Mercedes, ko je to naposled objavilo naslednika decembra upokojenega svetovnega prvaka Nica Rosberga. Izbor je padel na 27-letnega Finca Valtterija Bottasa, ki je sicer še imel pogodbo z ekipo Williams za letošnjo sezono, toda vodstvi obeh moštev sta se vendarle dogovorili za prestop. Kolikšno odškodnino je moralo nemško moštvo plačati britanskemu tekmecu, ni znano, so pa pri Williamsu povsem zadovoljni tudi zaradi tega, ker jim je uspelo prepričati Felipeja Masso, da za leto dni še podaljša sodelovanje z njimi. Petintridesetletni Brazilec se je namreč upokojil po lanski zadnji dirki novembra v Abu Dabiju, letos pa bo združil moči s kanadskim novincem v F1 Lanceom Strollom.



Zdaj ko je negotovosti konec, bodo pri Mercedesu storili vse, da ustvarijo pravšnjo tekmovalno harmonijo med Lewisom Hamiltonom in Bottasom, ki je nadvse hvaležen za ponujeno priložnost. »Mislim, da bova tvorila močan dvojec. Hamiltona resnično spoštujem kot dirkača in osebnost. Prepričan sem, da bova dobro sodelovala in da bova drug drugega priganjala k napredku. Toda glavna stvar je, da bova delovala kot ekipa, da bova pomagala našemu moštvu, kolikor je mogoče,« je prva pričakovanja razgrnil Bottas, ki je zadnja štiri leta dirkal za Williams na 77 preizkušnjah, lani je bil osmi v razvrstitvi voznikov. Finec se je skupno devetkrat povzpel na oder za zmagovalce, v formuli 1 še nima zmage. Dvaintridesetletni Hamilton, trikratni svetovni prvak (dvakrat z Mercedesom), je Bottasu izrazil dobrodošlico na twitterju: »Dobrodošel v moštvo, Valtteri!« Šef moštva Toto Wolff je dejal: »Čas je, da vidimo, kako se bo Valtteri odzval na izziv zmagovanja na dirkah in v svetovnem prvenstvu. Valtteri je razumen fant: prizemljen, odločen in zelo osredotočen na cilje. Pravi Finec je, če sem iskren, in prava partija za nas.« Zdaj za Bottasa sledi privajanje na novo okolje, pravila in zahteve, že na prvi dirki sezone, 26. marca v Melbournu za veliko nagrado Avstralije, pa se bo videlo, kakšna moštvena kolega in tekmeca hkrati bosta s Hamiltonom. Hkrati so pri Mercedesu še razkrili, da bo aktualni svetovni prvak Nico Rosberg še naprej sodeloval z njimi, saj bo predstavnik moštva v formuli 1. Ekipa s trikrako zvezdo se bo prvič predstavila v torek v Ženevi. Razen moštva Manor, ki mu grozi celo stečaj, imajo že vse ekipe zasedene vozniške sedeže – Ferrari (Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen), Toro Rosso (Danil Kvjat, Carlos Sainz ml.), Renault (Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer), Red Bull (Daniel Ricciardo, Max Verstappen), Force India (Sergio Perez, Esteban Ocon), McLaren-Honda (Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne), Haas (Romain Grosjean, Kevin Magnussen), Sauber (Marcus Ericsson, Pascal Wehrlein).