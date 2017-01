Šampioni Dakarja

Na 39. izvedbi vzdržljivostnega relija Dakar v Južni Ameriki je bilo nadvse razburljivo tudi v zadnji, 64 kilometrov dolgi sprinterski etapi, ki je imela cilj v argentinski prestolnici Buenos Aires. Francoza Stephane Peterhansel in Sebastien Loeb sta se prav do konca borila za zmago. Prekaljeni dakarski maček Peterhansel, ki je osvojil že 13. zmago na tej preizkušnji, je z motorjem zmagal šestkrat, tokrat pa še sedmič z avtomobilom. Motorist Sam Sunderland je prvi Anglež z zmago na Dakarju. Zanimivo je, da so prva tri mesta med avtomobilisti osvojili vozniki peugeota, med motoristi pa dirkači KTM. Sicer pa so vsi, ki so prispeli do cilja te brutalne dirke, slavili svojo osebno zmago.