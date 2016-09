Šampion Gajser pač ne more brez stopničk

GLEN HELEN – Najboljši motokrosisti na svetu, ki tekmujejo v elitnem razredu MXGP, so v ZDA sklenili sezono svetovnega prvenstva, ki jo je senzacionalno zaznamoval mladi slovenski as Tim Gajser. Premierno sezono med najboljšimi je namreč kronal kar z naslovom prvaka. Lovoriko si je zagotovil že na predzadnji dirki v Charlotti, prav tako onstran velike luže, na zadnjem prizorišču v Glen Helenu pa je zasedel tretje mesto. Zmagal je Američan Eli Tomac, ki je v obeh vožnjah narekoval peklenski tempo, drugi je bil Italijan Antonio Cairoli. »Vesel sem, da sem tudi na zadnji dirki osvojil stopničke, še posebno pa sem zadovoljen s potekom celotne sezone. V prvi dirki sem vozil preveč na silo. V drugo sem ubral drugačno taktiko in sem se vseskozi boril s Cairolijem. Najprej se zahvaljujem svojim navijačem, ki so prepotovali dolgo pot iz Slovenije in me prišli spodbujat na drugi konec sveta, ter seveda svoji ekipi in družini. Nekaj prostih dni bo prišlo še kako prav, veselim pa se tudi že dirke za pokal narodov,« je pojasnil svetovni prvak Tim Gajser. Očitno je 19-letni šampion iz Pečk pri Makolah še naprej lačen dirkanja, saj se je že ozrl proti naslednji preizkušnji, ki bo 25. septembra v italijanski Maggiori, kakšnih 600 km od Ljubljane. Tam bodo slovensko reprezentanco sestavljali Tim Gajser, Jan Pancar in Jernej Irt.



Sanjska sezona



Za Gajserjem je izjemna sezona. Najprej je konec februarja presenetil s prepričljivo zmago na uvodni dirki sezone v Katarju, kar ni uspelo še nobenemu novincu, ki se je iz kategorije MX2 preselil v elitno kategorijo MXGP. Zatem se je redno uvrščal na zmagovalne stopničke in kmalu je postal prvi favorit za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Z manjšo krizo se je srečal šele proti koncu sezone, in to prav na dirki, ko bi si lahko prvič predčasno zagotovil naslov. Bitka za naslov z edinim preostalim tekmecem Cairolijem se je tako preselila v ZDA. Gajser je naslov osvojil na predzadnji dirki v Charlotti, zato je na finalni že tekmoval kot novi svetovni prvak. S tem je postavil še en mejnik, saj je postal najmlajši svetovni prvak v elitni kategoriji MXGP. Na osemnajstih dirkah se je kar šestnajstkrat uvrstil med najboljše tri.



Letos so v prvenstvu MXGP poleg Gajserja tekmovali še trije slovenski motokrosisti. Klemen Gerčar je večji del sezone izpustil zaradi poškodbe ramena. Jernej Irt se je po poškodbi vrnil v drugem delu sezone, poškodbe pa niso prizanesle niti njegovemu mlajšemu bratu Petru, ki se je prav tako poškodoval in je predčasno končal tekmovanje v svetovnem prvenstvu. Med dobitnike točk se je vpisal le Peter Irt.