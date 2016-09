Rosbergu uspavanka v Monzi

MONZA – Nemški dirkač Nico Rosberg (Mercedes) je v monotoni dirki brez kančka razburljivosti opravil z moštvenim tekmecem Lewisom Hamiltonom in se veselil prve zmage v Monzi v svoji karieri. Na veliki nagradi Italije so veliko upov polagali v domače rdeče moštvo Ferrari, kjer so s posodobitvami dirkalnika napovedovali bolj izenačeno dirko, vendar se je moral Sebastian Vettel (Ferrari) zadovoljiti s tretjim mestom in 20 sekundami zaostanka. Domača navijaška množica pa je vendarle ponorela, ko je spremljala podelitev priznanj najboljšim. V delirij je zbrane pahnil Rosberg, ki je v italijanščini zapel navijaško pesem, z njim pa je potegnila preplavljena startno-ciljno ravnina.

