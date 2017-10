Rosberga skritizirali v novi vlogi

LJUBLJANA – Nedeljsko veliko nagrado Japonske v formuli 1 si je iz neposredne bližine ogledal tudi lanski svetovni prvak Nico Rosberg, ki je pred slabim letom, le nekaj dni po osvojitvi lovorike, šokiral športno javnost, da končuje kariero. V Suzuki se je preizkusil kot strokovni komentator pri televizijski postaji Sky. »Rad bi ugotovil, ali mi je ta posel všeč, vendar so me gledalci takoj skritizirali in mi nadeli vzdevek Mr. Sicherlich (Zagotovo), ker sem pogosto uporabil to besedo. No, obljubim, da bom naslednjič bolj pazil na to in se izboljšal,« je o televizijski izkušnji povedal 32-letni Nemec in obžaloval vnovične težave, ki jih je imel njegov rojak Sebastian Vettel s ferrarijem, zaradi katerih je bil že v petem krogu prisiljen odstopiti.

»Za vse nas ljubitelje formule 1, ki smo nestrpno pričakovali dvoboj med Hamiltonom in Vettlom, je bila to velika škoda. Tega zagotovo nismo želeli videti in prepričan sem, da bi tudi Lewis, ki ga poznam kot nepopustljivega borca, raje zmagal po hudi bitki s Sebastianom,« je presodil Rosberg, ki se strinja, da bo Vettel na preostalih štirih dirkah – v Austinu (22. t. m.), Ciudadu de Mexicu (29. t. m.), São Paulu (12. novembra) in Abu Dabiju (26. novembra) – izjemno težko nadomestil 59 točk zaostanka za vodilnim Hamiltonom.

Prav nič mu ne manjka

Še več; če se bodo Ferrariju še naprej dogajale takšne okvare kot v Suzuki, kjer je poskočnega vranca s št. 5 ustavila pokvarjena vžigalna svečka, vredna 59 evrov (!?), bo v skupni razvrstitvi težko zadržal drugo mesto, saj ima pred drugim Mercedesovim dirkačem Valtterijem Bottasom le še 13 točk prednosti. Kot je še razkril Nico, v športnem pokoju uživa v gledanju dirk iz naslanjača, pri čemer stiska pesti za svoje nekdanje moštvo, ne pa za točno določeno osebo.

Na vprašanje, ali ga kaj srbijo prsti, da bi se vrnil v formulo 1, je odkimal. »Ne, to je zame končano poglavje. Zdaj sem sam svoj šef in srečen, da je tako. Prav nič mi ne manjka!« je poudaril Rosberg in pribil, da ne bi mogel izbrati primernejšega trenutka za slovo. »Naslov svetovnega prvaka sem si zagotovil na zadnji preizkušnji sezone, proti Hamiltonu, enemu od najboljših dirkačev v zgodovini motošporta, za Mercedes – to je bil res sanjski zaključek!«