Rosberg že blizu naslova prvaka

Z deveto zmago v sezoni se je Nico Rosberg (Mercedes) resno približal prvemu naslovu svetovnega prvaka v formuli 1. Prvič v karieri je slavil v Suzuki na veliki nagradi Japonske, kjer je z moštvenim tekmecem Lewisom Hamiltonom (Mercedes) že štiri dirke pred koncem sezone svoji ekipi zagotovil konstruktorsko krono (Mercedes 593 točk, Red Bull 385...). Britanec je tokrat stopil na najnižjo stopničko zmagovalnega odra, saj se je med njiju vrinil mladi talent Max Verstappen (Red Bull). »Ne gledam proti koncu sezone, grem iz dirke v dirko. Le tako si lahko zagotovim naslov, ki pa je štiri dirke do konca sezone še daleč. Če imaš za seboj Lewisa, si ne smeš privoščiti oddiha, ostati moraš osredotočen, saj ne pušča prostora za napake, ki jih v eni sami dirki lahko obrne v svojo korist. Upam, da bo tudi na prihodnji dirki vse delovalo, kot je treba,« je razpredal Rosberg, ki je Hamiltonu v skupnem seštevku pobegnil na debelih 33 točk prednosti.



Hamiltonova napaka



Rosberg je kraljeval tudi v kvalifikacijah, kjer je za pičlo stotinko ugnal Hamiltona. Britanec je možnost za zmago in zmanjšanje zaostanka zapravil že na startu, ko je z drugega mesta zdrsnil na osmo. »Naredil sem napako pri speljevanju, Nico pa je vse opravil, kot je treba. Čestitam mu za zmago, vendar ne mečem puške v koruzo,« ostaja optimističen Hamilton, ki pa se mu je z mimike obraza dalo razbrati, da mu optimizem peša. Mimo Hamiltona sta na startu potegnila oba rdeča bika, ob Verstappnu v drugem biku tudi Daniel Ricciardo, ter tudi oba ferrarija s Sebastianom Vettlom in Kimijem Räikkönenom za volanom. Šef moštva Mercedes Toto Wolff je hladno komentiral Hamiltonov zdrs: »Lewis je naredil napako pri speljevanju na startu dirke. Zelo grobo in hitro je spustil sklopko, ta ni zdrsela in agregatu so padli vrtljaji. Doma bomo naredili podrobno analizo in videli, ali ni šlo morda za tehnično okvaro.« Rosberg je vodstvo iz rok spustil samo med postanki v garažah, ko so nekateri zavili po nove pnevmatike pozneje kot Nemec, vendar zmaga ni bila nikoli vprašljiva.



Na meji legalnega



Hamilton se je zavedal, da mu osmo mesto ne prinaša nič dobrega, zato je najprej obšel Ricciarda, nato pa s taktiko zgodnjega postanka odrezal še Räikkönena in Vettla. Zadnjih 15 krogov se je podal v lov za drugo mesto, ko je imel Verstappen očitne težave s stabilnostjo in oprijemom dirkalnika. Kmalu je bil v območju, ko je lahko uporabljal gibljivo zadnje krilce, in v predzadnjem krogu je pri vhodu v eno izmed šikan zaviral precej pozno, Nizozemec pred njim pa je med zaviranjem spremenil linijo vožnje in zaprl notranjo stran ovinka. »Spremenil je smer vožnje med zaviranjem,« se je nad nedovoljeno potezo pridušal po radijski zvezi, ko je želel vplivati na komisarje dirke, pri tem pa je sam z blokiranimi kolesi podaljšal vožnjo skozi izletno cono. Komisarji so ostali nemi, to pa je pomenilo, da se mora zadovoljiti s tretjim mestom. Verstappnov manever je skozi svoje oči opisal tudi nekdanji dirkač formule 1 Timo Glock: »To so malenkosti, ki jih Max obvlada. Z dirkaškega vidika je vse normalno, če pa pogledamo pravilnik, je prepovedano oziroma na meji dovoljenega. Tako kot sem povedal, Max poleg talenta premore tudi vožnjo na meji legalnega, ki se komisarjem dirke ne zdi sporna.« Z Daljnega vzhoda se moštva zdaj selijo na Divji zahod, kjer bodo z dirko v Austinu začeli ameriško turnejo.