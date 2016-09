Rosberg ob jubileju prehitel Hamiltona

SINGAPUR – Na najlepši možni način si je Nico Rosberg (Mercedes) čestital ob jubilejni 200. odpeljani dirki formule 1. Slavje v soju žarometov ulične nočne singapurske dirke je pripadlo Nemcu, ki je s tretjo zaporedno zmago prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku točkovanja za naslov svetovnega prvaka. »Zelo sem vesel ob zmagi, saj mi je proti koncu za ovratnik dihal tale poleg mene (Daniel Ricciardo, op. p.). Tudi tokrat sta se naši taktika postankov in strategija izkazali, čeprav je bilo na koncu zelo tesno. Uspelo mi je izpolniti zastavljene cilje in prevzeti vodstvo v skupnem seštevku,« je bil na zmagovalnem odru dobre volje Rosberg. Pičle štiri desetinke sekunde je v cilju za jubilantom zaostal Daniel Ricciardo (Red Bull), medtem ko je Lewis Hamilton (Mercedes) s kopico težav ohranil tretje mesto. Tako kot so prvi trije začeli, tako so končali, vsak je ohranil svoje mesto, čeprav je že v prvem krogu dirke razbit dirkalnik Nica Hulkenberga (Force India) na stezo povabil varnostni avto. Kimi Räikkönen (Ferrari) je svojo priložnost čakal na četrtem mestu, njegov moštveni tekmec Sebastian Vettel (Ferrari) pa je zaradi težav z dirkalnikom v kvalifikacijah dirko začel z zadnjega, 22. mesta.



Zagate z zavorami



Rosbergova prednost je v nekaj krogih narasla na pet sekund, s preudarno vožnjo pa je skrbel, da ni nikoli zmanjšal varne prednosti pred Avstralcem. Hamiltonu niso cvetele rožice, saj se je moral ukvarjati s pregrevanjem zavor, ob tem pa je tožil po radijski zvezi: »Ne morem voziti hitreje. To je vse, kar lahko naredim s takšnimi zavorami, vprašanje je, ali bom lahko zadržal tretje mesto.« Zavedal se je, da je za njim ledeni Finec v ferrariju, kateremu so sporočili: »Še vedno dobivamo podatke, da ima Lewis težave z dirkalnikom. To je tvoja priložnost, zato pritiskaj na vso moč.« Vettel je, medtem ko je Räikkönen preganjal Hamiltona, splezal že na visoko šesto mesto, nato pa zavil v garaže po sveže pnevmatike in nadaljeval na desetem. Težave z zavorami so se na polovici dirke pojavile tudi pri vodilnem Rosbergu, teh težav pa ni bilo pri Ricciardu in Räikkönenu, ki je v 33. krogu od 61 zletel mimo Hamiltona na tretje mesto. Britancu je dva kroga pozneje zadonelo v čeladi, potem ko je opravil s svojim drugim postankom: »Prehajamo na plan B, daj vse od sebe.« Že v naslednjem krogu je aktualni svetovni prvak postavil najhitrejši čas in zdelo se je, da so se zavore čudežno obnovile, vendar Räikkönen še ni bil na dosegu. Vettlu se je zaradi taktike postankov in odlične vožnje smejalo s petega mesta, ko je četverica, uvrščena za Rosbergom, opravila še poslednji postanek. Pri tem je krajšo potegnil Räikkönen, ki je moral priznati premoč Hamiltonu. Trinajst krogov do cilja in 28 sekund zaostanka za vodilnim je ostalo Ricciardu, ki je za zadnji del dirke izbral supermehke pnevmatike in v primerjavi z Nemcem, ki je uporabil mehke, vozil več kot tri sekunde hitreje na krog. »Toliko, da veš, Nico ne bo več zapeljal v garaže. Imaš dober ritem, da ga ujameš tri kroge pred koncem,« so spodbujali Avstralca, ki se je strgal z verige. Ob tem je Rosberg postajal paničen in je spraševal inženirje: »Koliko zavor mi je še ostalo? Bodo zdržale do konca?« Dobil je pritrdilni odgovor, kar ga je vsaj malo potolažilo ob dejstvu, da je bil Ricciardo pet krogov pred ciljno črto že v vzvratnem ogledalu. Rosberg je tekel maraton, Ricciardo pa je udaril sprint in v zadnji krog je Nemec zapeljal z malo več kot sekundo prednosti, kar je zadostovalo za zmago z minimalno prednostjo. »Poskusili smo nekaj drugačnega in skoraj bi se izšlo. Hvala fantje, ker ste se trudili,« je v častnem krogu Ricciardo hvalil mehanike in inženirje, ki so mu omogočili, da je z rdečim bikom do konca pretil mercedesu. Vettel je bil s petim mestom izbran za dirkača dneva, saj je med dirko napredoval za kar 17 mest. Dirkači in moštva ostajajo na drugem koncu sveta, kjer bo prvi vikend oktobra na sporedu preizkušnja v nepredvidljivi Maleziji.