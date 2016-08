Rosberg na čelu, zadaj pa drama

SPA FRANCORCHAMPS – Na dirkališču med mesteci Francorchamps, Malmédy in Stavelot se je na veliki nagradi Belgije prvič na tem dirkališču z lovorjevim vencem okitil Nico Rosberg (Mercedes). Drugouvrščenemu Danielu Ricciardu (Red Bull) ni niti za trenutek dovolil sanjati o zmagi, še manj pa tretjemu Lewisu Hamiltonu (Mercedes). Rosberg je po dirki iskreno čestital osovraženemu Hamiltonu: »Resnično čestitam Lewisu. Kar je pokazal danes, je resnično neverjetno.« Kot najmlajši član formule 1 se je Max Verstappen (Red Bull) zapisal v zgodovino, ko je dirko začel iz prve startne vrste takoj za Rosbergom. V zavetju ardenskih gozdov je bilo tokrat sončno in prijetnih 26 stopinj Celzija, kar je pomenilo optimalne razmere za dirkanje. Mlademu Nizozemcu kljub vsemu start ni uspel in je zaostal tako za Sebastianom Vettlom kot za Kimijem Räikkönenom (oba Ferrari), ki sta prižvižgala mimo. V prvi ovinek se je poskušal s silo postaviti ob bok Finca v rdečem bolidu, ko je Vettel s silo zaprl oba, in trk je bil neizogiben. Deli prednjih krilc so leteli po stezi, trije petelini so po postankih v garažah dirko nadaljevali na začelju.



Hamilton je zaradi kazni po posegih v agregat njegovega bolida dirko začel s predzadnjega startnega mesta, vendar je v tretjem krogu napredoval na 13. mesto. Rosberg je vodil, ko v 7. krogu Kevin Magnussen (Renault) ni bil kos znamenitemu ovinku Eau Rouge in je pri izhodu s polno hitrostjo trčil v steno. Najprej so se dirkači zvrstili za varnostnim avtomobilom, saj so ugotovili, da je varnostna ograja preveč uničena, da bi jo lahko brez tveganja ekspresno popravili. Rdeče zastave in prekinitev dirke so omogočile delavcem ob stezi, da so zagotovili varno nadaljevanje, pri vnovičnem startu pa so se za Rosbregom zvrstili Ricciardo, Nico Hülkenberg (Force India), Fernando Alonso (McLaren) in Hamilton, ki je v dveh krogih opravil z Asturijcem. V 18. krogu je padel še Hülkenberg in Hamiltonu so se po slabem uvodu v dirkaški konec tedna obetale stopničke.



Medtem je Verstappen žrl živce Räikkönenu, ko je nesramno vijugal pred Fincem pri njegovem poskusu prehitevanja. »Kaj pa počne, to je jebeno smešno in nesramno,« je ledeni Finec tulil po radijski zvezi, ko sta že krog pred tem zadela. Sporno dogajanje je po dirki komentiral tudi legendarni Niki Lauda: »To je Max storil že na Madžarskem, tako kot tu pa ni dobil nobene kazni. Je velik talent in odličen dirkač, vendar bo moral včasih vklopiti tudi možgane.« Komisarjem dirke se očitno ni zdelo pri tem nič spornega, čeprav bi si zaradi dvakratne menjave dirkaške linije zaslužil vsaj petsekundno kazen. Vse se je zdelo, da je Verstappen uvidel, da je bil njegov manever sporen, ko je zopet delal zgago. Tokrat je s sprednjo levo pnevmatiko zadel v hitrejšega Sergia Pereza (Force India) in komisarji so mu zopet pogledali skozi prste, čeprav bi lahko napisali, da so mižali na obe očesi. Hamilton je presekal prednost Ricciarda, a je moral opraviti še en postanek, kar je pomenilo, da je nadoknadil 18 mest in stopil na najnižjo stopnico zmagovalnega odra. Glavna akterja afere z začetka dirke sta z začelja plezala po lestvici navzgor in Vettel je dirko končal na šestem, Räikkönen pa na devetem mestu. Boljše čase je dočakal tudi Alonso, ki je videl cilj na sedmem mestu. Prav nihče se ni ukvarjal z Rosbergom, ki je peljal po zmago. Po dirki je o Verstappnovem spornem vijuganju po stezi svoje mnenje delil tudi šef Red Bulla Christian Horner: »Lahko priznam, da je bilo vse skupaj na meji, a očitno še vedno po pravilih.« Verstappen ne obžaluje ničesar in ne vidi v svojem dirkanju ničesar slabega, zato pa je Räikkönen precej direkten: »Zaupati moraš dirkaču pred seboj, saj pri tolikšni hitrosti res ni časa za neumnosti. Njemu ne morem zaupati, ker je zelo nepredvidljiv in nevaren.« Nekdo bo moral obrzdati Verstappna, časa do naslednje dirke v Monzi pa je le slab teden.