Red Bull dobiva krila

Pri Red Bullu si želijo spet povsem na vrh, na katerem so že bili med letoma 2010 in 2013.

LJUBLJANA – Red bull ti da krila, pravi reklama, v kateri oglašujejo znamenito energijsko pijačo. Istoimensko moštvo v formuli 1 pa jih dobiva z Astonom Martinom (AM), ki bo postal glavni pokrovitelj rdečih bikov. V avstrijski ekipi, nad katero kot lastnik bdi milijarder Dietrich Mateschitz, so namreč potrdili, da bodo z angleškim proizvajalcem luksuznih in športnih avtomobilov poglobili sodelovanje, ki so ga sicer začeli že lani. Takrat je AM, ki je po svetu zaslovel tudi s »službenimi« vozili za filmskega junaka Jamesa Bonda, predstavil superšportni dvanajstvaljnik valkyrie z več kot 800 konjskimi močmi, ki ga je v veliki meri oblikoval Red Bullov genialni konstruktor Adrian Newey.

Po podatkih britanskega časnika The Sun bodo rdeči biki od novega glavnega sponzorja prejemali debelih deset milijonov evrov na leto. Za nameček se bodo v novem skupnem Performance Centru rojevale kreativne zamisli – tako za dirkališča kot tudi za navadne ceste. »Več kot 100 sodelavcev iz AM nam bo pomagalo v naši tovarni v Milton Keynesu in vsi skupaj že komaj čakamo, da novo prvenstvo začnemo kot Aston Martin Red Bull Racing,« je razkril Christian Horner, vodja Red Bullove ekipe v formuli 1, ki tačas z 230 točkami v konstruktorski razvrstitvi drži tretje mesto za Mercedesom (475) in Ferrarijem (373). Toda rdeči biki ne skrivajo, da si želijo povsem na vrh, na katerem so po zaslugi štirikratnega svetovnega prvaka Sebastiana Vettla že bili med letoma 2010 in 2013. Vprašanje je le še, s katerim pogonskim agregatom bodo po sezoni 2018 poskušali prehiteti konkurenco, saj se razhajajo z Renaultom. Odgovorni pri AM nameravajo s svojimi motorji vstopiti šele leta 2021, ko bo začel v kraljevskem avtomobilističnem razredu veljati nov pravilnik, po katerem bodo lahko moštva na sezono porabila »le« še od 120 do 150 milijonov evrov. To naj bi povečalo konkurenčnost formuli 1, saj naj bi manjšim ekipam omogočilo bolj enakovreden boj za vrh. Ker pri Ferrariju in Mercedesu nočejo (o)krepiti svojih tekmecev, jim preostane le še Honda, ki pa se z McLarnom v zadnjih treh letih še zdaleč ni proslavila.

Če se Japonci dotlej ne bodo občutno izboljšali, bodo pri Red Bullu težko zadržali svoja dirkača Daniela Ricciarda in Maxa Verstappna, ki – mimogrede – niti na zabavah ne pozna zavor. Tako so ga pred dnevi ujeli na prireditvenem prostoru Oktoberfesta v Münchnu, kako je s kričeče zelenimi očali do poznih nočnih ur plesal z neznano lepotico, pil vodko in povrhu še kadil.