Prvak se je vrnil tja, kamor spada

STOCKHOLM – Po enoletnem premoru se je na koledar svetovnega prvenstva motokrosistov elitnega razreda MXGP vrnilo prizorišče na Švedskem. Na trdi podlagi Uddevalle se je na vrh zmagovalnega odra vrnil slovenski as Tim Gajser (Honda). Tja, kamor raketa iz Makol spada – na dirkaški prestol –, je Gajser prvič stopil po desetih dirkah suše, ko zaradi zloma lopatice in dolgotrajne rehabilitacije ni bil konkurenčen svetovnim zvezdnikom. »Zelo sem zadovoljen, ta zmaga je res posebna, saj je za menoj poškodba in kar nekaj slabih dirk. Vesel sem, da sem se pobral, garanje v vmesnem obdobju pa se je danes obrestovalo. Prva dirka se mi je lepo izšla, čeprav sem imel pred startom vodo v očalih.

4 zmage ima v tej sezoni Tim Gajser.

Zaradi dežja sem si želel dobrega začetka, kar mi je uspelo, pozneje pa sem našel še dobre linije na stezi in sem bil v udobnem vodstvu. Na drugi dirki sem se boril z Romainom, vendar sem se zavedal, da imam v roki skupno zmago, zato sem ga pustil in nisem privijal plina na vso moč. Zelo sem hvaležen vsem, ki so me v težkih trenutkih podpirali. Do konca sezone bom poskušal zmagati še na kakšni dirki, da leto zaključim močan kot prej,« je bil srečen povratnik na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Za raketo iz Makol sta na dirki v skupnem seštevku ostala Romain Febvre (Yamaha) in tretjeuvrščeni Gautier Paulin (Husqvarna), številka 243 pa je s četrto zmago sezone zasidrana na petem mestu skupnega seštevka. Vodilni Antonio Cairoli (KTM) je Švedsko epopejo končal na sedmem mestu, drugouvrščeni na lestvici za naslov prvaka Jeffrey Herlings (KTM) pa je komaj ujel rep deseterice, potem ko mu je na drugi dirki dneva snelo verigo in je lahko le zapeljal v garaže. Tudi Febvre je dolgo čakal na zmago, njegova suša je trajala še dlje, zato je bil Francoz zadovoljen: »Občutki ob vrnitvi med prvo trojico so res posebni. Na drugi dirki sem si v enem izmed zavojev zvil gleženj, zato sem moral upočasniti in Tim me je ujel, ko pa je bolečina popustila, sem spet naredil malo razlike.«

Cairoli je miren

Osemkratni svetovni prvak Cairoli se ni obremenjeval s slabšim rezultatom, saj je v trdnem vodstvu, od naslova pa ga ločijo le še štiri dirke, na katerih bo sam sebi največji nasprotnik. Če le na dveh dirkah konča pred Herlingsom in Paulinom, je prvenstvo odločeno in Italijan bo v vitrino postavil novo trofejo. Tega se zaveda tudi sam: »Ta konec tedna je bil kar v redu. Moram gledati na prvenstvo, zato si ne delam skrbi z rezultati na posameznih dirkah. Smo skoraj pri koncu in zelo lahko je narediti napako, tega pa ne želim. Vse, kar želim, je, da KTM vrnem primat. Sem preveč izkušen, da lahko psihično opravim s slabšimi rezultati, kot je bil ta konec tedna.« Če je zadovoljen Italijan, moramo biti zadovoljni tudi Slovenci, saj je Gajser postavil nove smernice, ki se jih bo poskušal držati do konca sezone. Nova priložnost za dokazovanje bo sledila prvo septembrsko nedeljo v ameriškem Jacksonvillu.