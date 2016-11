Prvak Ogier je izpustil zaključno zabavo

Andreas Mikkelsen, 27-letni voznik relija iz Norveške, je minuli konec tedna v Avstraliji odpeljal dirko kariere. To je bila že njegova tretja zmaga za svetovno prvenstvo, a prvi dve je dejansko dobil po napaki in tehnični okvari hitrejšega tekmeca. Tokrat je Mikkelsen vodil večino relija in bil v ključnih trenutkih bolj zbran od svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja. Čeprav je Norvežana drugi dan upočasnilo zvito pedalo za zavoro, je do cilja zadržal 14,9 sekunde prednosti pred Ogierjem. »Občutki so neverjetni, saj je zaradi našega slovesa od svetovnega prvenstva to res poseben trenutek. Hvaležen sem ekipi Volkswagna, da je verjela vame in mi dala priložnost za dokazovanje na najvišji ravni. Ta konec tedna je bil zame vrhunec skupnega sodelovanja. Vse se je združilo v celoto in zato tudi tak rezultat,« je povedal Mikkelsen, ki pa se je moral kljub drugi letošnji zmagi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva zadovoljiti s tretjim mestom. Belgijec Thierry Neuville, prvi voznik Hyundaia, je bil namreč v Avstraliji tretji, kar je zadoščalo za naslov svetovnega podprvaka. Avstralski reli je upravičil svoj sloves zahtevne in raznolike makadamske dirke, ki je letos potekala pri visokih temperaturah. Vrhunec je bila kar 50 kilometrov dolga hitrostna preizkušnja.



Le šest zmag Ogierja



Letošnje svetovno prvenstvo se bo v zgodovino zapisalo po zanesljivem naslovu svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja, ki je imel po izpeljanih 12 relijih 108 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, kar sedmih različnih zmagovalcih posameznih relijev in nenadnem umiku šampionske tovarniške ekipe Volkswagna. Čeprav je Ogier svetovni prvak postal že tri dirke pred koncem prvenstva, mu je letos uspelo zmagati le na eni od osmih makadamskih. Tako malo zmag na tej podlagi, ki v svetovnem prvenstvu tradicionalno prevladuje, do zdaj ni imel še noben svetovni prvak. Ogier je moral od februarskega prvega mesta na Švedskem na novo najvišjo stopničko čakati vse do sredine avgusta. Nato je bil prvi še trikrat zaporedoma in se s skupno 38 zmagami za svetovno prvenstvo zasidral na drugem mestu večne lestvice zmagovalcev relijev za svetovno prvenstvo. Letos je Ogier zmagal šestkrat, ob svojih prejšnjih naslovih svetovnega prvaka devetkrat oziroma osemkrat.



Svetovni prvak bi prav gotovo zmagal še na katerem makadamskem reliju, če ga ne bi močno upočasnjevala pravila Mednarodne avtomobilske organizacije (FIA). Prvi in drugi tekmovalni dan, ki predstavljata daleč največji delež dolžine relija, je moral Francoz voziti kot prvi in največkrat je imel zaradi tega objektivno slabše razmere od zasledovalcev. Pravila FIA so torej upočasnjevala Ogierja, na drugi strani pa dala priložnost njegovim izzivalcem. Zato tudi veliko različnih zmagovalcev posameznih relijev, kar je dobro vplivalo na zanimivost svetovnega prvenstva. Do zmag sta prišla Kris Meeke (Citroën) in Hayden Paddon (Hyundai), le za las se je ta na Poljskem izmaknila Ottu Tanaku (M-Sport Ford). Pravila FIA so hvalila vsa moštva z izjemo Volkswagna. Direktor moštva Jost Capito je izpostavljal nešportnost takega sistema, a mu je na drugi strani uspelo zadržati psihološko trdnost varovanca Ogierja. Ta se je nad nepravičnim sistemom nehal neprestano jeziti, sprejel je svojo vlogo in pridno zbiral točke. Čeprav v večjem delu sezone ni zmagoval, je vseeno skokovito povečeval prednost v skupnem seštevku.



Prvak v M-Sport ali Citroën?



Še vedno ni jasno, kje bo Ogier nadaljeval kariero. Volkswagen se je iz svetovnega prvenstva umaknil čez noč. Reli v Avstraliji je tudi za nemško ekipo pomenil čustveno slovo iz prvenstva, kjer so pokazali do zdaj še nikoli videno prevlado katere koli izmed avtomobilskih znamk. Ogier je po koncu relija hitro odpotoval nazaj v Evropo in izpustil uradno zabavo. Čeprav mu še vedno veljavna pogodba z Volkswagnom to prepoveduje, je z njimi domnevno sklenil ustni dogovor in Nemci mu ne bodo preprečili testiranja dirkalnikov drugih moštev. Najbolj si ga želijo pri M-Sportu, kjer bodo prihodnje leto praznovali 20 let začetka sodelovanja s Fordom, nazaj bi ga sprejeli tudi pri Citroënu. Ogier je v Avstraliji potrdil, da se je že pogovarjal z več ekipami, a da bo v prihodnjem tednu te pogovore moral prenesti še na bolj konkretno raven. Kar najhitreje želi preizkusiti njihove dirkalnike.



Finec Jari-Matti Latvala (Volkswagen) se je sicer zdel kot prva izbira tovarniške ekipe Toyote, a njen vodja Tommi Makinen bo moral zdaj prav gotovo resneje jemati Andreasa Mikkelsena. Toyota bo novo sezono začela z dvema dirkalnikoma, od spomladi naprej bodo na posameznih relijih v moštvo dodali še tretjega. Potrjen voznik Toyote na vseh relijih je Finec Juho Hanninen. Vrnitev Citroëna bo vodil Kris Meeke, pri Hyundaiu pa imajo z letošnjim podprvakom Neuvillom, izjemno hitrim Paddnom in zanesljivim Danijem Sordom zelo kakovostno moštvo celo za morebitni naskok na naslov svetovnega prvaka. Do relija Monte Carlo, ki bo januarja z dirkalniki WRC po novih tehničnih pravilih (več moči, manjša masa, boljša aerodinamika …) odprl svetovno prvenstvo 2017, je še manj kot 60 dni.



Končna razvrstitev voznikov v SP



Sebastien Ogier (268 točk), Thierry Neuville (160), Andreas Mikkelsen (154), Hayden Paddon (138), Dani Sordo (130), Jari-Matti Latvala (112), Mads Ostberg (102), Ott Tänak (88), Kris Meeke (64), Craig Breen (36).

Vrstni red proizvajalcev in ekip



Volkswagen Motorsport (377 točk), Hyundai Motorsport (312), Volkswagen Motorsport II (163), M-Sport (162), Hyundai Motorsport N (146), DMACK (98), Jipocar Češka (18), Yazeed Racing (4).