Prvak ne bo smel z glavo skozi zid

KATAR – Konec naslednjega tedna se bo v Katarju začela nova sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Zelo pomembna novica, bi dodali, kajti Slovenija ima v zadnjih dveh letih celo svetovnega prvaka. Danes 20-letni Tim Gajser je leta 2015 s hondo čez drn in strn tekmece pustil za seboj v razredu MX2, lani pa se je šampionsko okronal še v kraljevski kategoriji MXGP. Torej, letos naj bi se zemlja in blato izpod Gajserjevih koles tekmecem spet dvigala pod nos. »Na pripravah sem trdo delal, dobil sem tudi Hondin povsem novi motor. Zato smo ga dodobra preizkusili. Na dirke bom šel brez pritiska, odpeljal jih bom, kot jih najbolje znam, in na njih užival. Sezona z 19 dirkami je dolga, treba bo biti stalen pri nabiranju točk. Cilj je tudi biti zdrav, torej da si brez poškodb, tako lahko vadiš in tekmuješ po načrtu. Konkurenca pa bo zelo močna,« je omenil Tim Gajser, ki ga je posnemal Nizozemec Jeffrey Herlings, saj se je po lanskem naslovu prvaka v MX2 preselil v elitni razred. Oče Bogomir Gajser je dodal še veliko iskric. »Letos sem se odločil za drugačno taktiko, v priprave na svetovno prvenstvo smo šli kot zadnji, šele 15. januarja smo prišli na Sardinijo, ko so se vsi že pripravljali. Po polovici sezone dirkačem že začne zmanjkovati energije, odločale bodo namreč tudi dirke v drugem delu sezone, ta je dolga. Na začetku bo tudi pomembno, da Tim ne bo šel z glavo skozi zid, če bo šlo, v redu, če ne, pa naj bo denimo tudi peti. Kar zadeva novi Hondin motor; ta je tri kilograme težji, a ko ga je Tim vozil, je povedal, da ga je dosti lažje upravljati. To je velik pozitiven napredek, motor je res dober,« so besede kar vrele iz očeta dvakratnega svetovnega prvaka.

