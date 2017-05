Pri Ferrariju že začeli favorizirati Vettla

Čeprav prvi startni položaj v Monte Carlu, kjer se je pravzaprav nemogoče prebiti mimo tekmeca s podobno hitro formulo 1, pomeni že več kot polovico uspeha, se je Ferrarijev as Kimi Räikkönen dobro zavedal, da se bo moralo za zmago ob Azurni obali poklopiti ogromno dejavnikov. »Imam najboljše izhodišče, vendar še nobenega zagotovila za končni uspeh. Lahko narediš vse pravilno, pa se proti tebi uperi tisoč stvari, na katere nimaš vpliva. Treba bo biti pravi trenutek na pravem mestu,« je razmišljal 37-letni Finec, potem ko je v kvalifikacijah zablestel z novim rekordom proge (1:12,178) in se po sušnih devetih letih spet veselil najboljšega startnega položaja.



V sila razburljivem troboju je za pičle 0,043 sekunde prehitel moštvenega sotekmovalca Sebastiana Vettla, še za vsega dve tisočinki pa je zaostal tretjeuvrščeni Valtteri Bottas (Mercedes), medtem ko se je moral Lewis Hamilton z drugo srebrno puščico po velikih težavah z gumami, ki jih nikakor ni mogel ogreti na delovno temperaturo, sprijazniti šele s 14. mestom. Na 13. položaj je napredoval, potem ko so devetouvrščenega Jensona Buttona zaradi menjave motorja kazensko premaknili na rep kolone. Angleški upokojenec, ki je minuli konec tedna pri McLaren-Hondi vskočil namesto Fernanda Alonsa (ta se je sinoči udeležil znamenite preizkušnje IndyCar v Indianapolisu), se je pred startom velike nagrade Monaka pošalil, da bo španskemu zvezdniku poscal bolid.



Nad Räikkönenovo kvalifikacijsko predstavo je bil med mnogimi navdušen tudi Niki Lauda. »Kimi se je zbudil. V zadnjem obdobju je kot prerojen, pred kvalifikacijami me je objel in vprašal, kako sem, česar ni storil še nikoli. Kadar je glava na pravem mestu, je tudi stopalo; to se lepo vidi tudi pri Räikkönenu,« je presodil legendarni Avstrijec in z zanimanjem spremljal včerajšnji spektakel, ki si ga je od blizu znova ogledalo ogromno slavnih. Med njimi kaže izpostaviti režiserja Georgea Lucasa, igralko Pamelo Anderson, nogometnega trenerja Joséja Mourinha, hokejista Teemuja Selänneja, nogometaše Jeroma Boatenga, Radamela Falcaa in Samija Khediro, smučarko Lindsey Vonn, teniško igralko Sereno Williams...



A dirka še zdaleč ni bila tako razburljiva, kot so bile kvalifikacije. Potem ko je start minil brez zapletov, je Räikkönen v vodstvu dolgo nadziral dogajanje na progi. Vendar si očitno pri Ferrariju niso želeli njegove zmage, saj so z boljšo strategijo pomagali na vrh Vettlu. Medtem ko so izkušenega Finca na edino menjavo gum poklicali v 34. krogu, so osem let mlajšega Nemca, ki po kvalifikacijskem porazu ni skrival slabe volje, s hitrejšimi ultramehkimi pnevmatikami pustili na stezi še šest krogov, da je nadomestil zaostanek in se po postanku vrnil na progo tik pred Räikkönenom.



»Kot nevtralni spremljevalec formule 1 se je treba vprašati, ali so odgovorni pri Ferrariju Kimija nalašč tako zgodaj poklicali v bokse, da bi Sebastianu omogočili prevzem vodstva,« je bil radoveden tudi nekdanji dirkač Alexander Wurz in v zadnjih letih odlični strokovni komentator pri avstrijski nacionalni televiziji (ORF). Vettel v nadaljevanju prvega mesta ni več izpustil iz rok. Zadržal ga je tudi po letečem startu v 67. krogu, potem ko se je s proge umaknil varnostni avtomobil, ki je strnil kolono sedem krogov pred tem zaradi nesreče Pascala Wehrleina, ki se je s svojim sauberjem po trku z Buttonom prevrnil na bok ob zaščitno ogrado pred vhodom v predor.



»Uspel mi je dober start, a je brezhibno speljal tudi Kimi, tako da ga najprej nisem mogel prehiteti. Vedel sem, da se lahko mimo njega prebijem le z boljšim postankom, kar mi je tudi uspelo. To je neverjetno,« se je Vettel veselil tretje zmage v sezoni, druge v Monte Carlu po letu 2011 in skupno 45. v formuli 1. Räikkönen, ki je na drugem mestu zaostal za 3,145 sekunde, med slovesno razglasitvijo ni skrival mrkega obraza. »No, ja, težko zdaj rečem kar koli. Ne počutim se ravno super, želel sem si več,« je bil kratek in jedrnat finski as, čigar polrojak Nico Rosberg, ki je včeraj izpraševal najboljše, je vidno sočustvoval z njim. Ferrarijevima dirkačema (v italijanskem moštvu so slavili prvo monaško zmago po letu 2001) je družbo na odru za najboljše delal Daniel Ricciardo (Red Bull), ki je prav tako z boljšo taktiko (beri: menjavo gum) v boju za tretje mesto ugnal Bottasa. Za njim so se zvrstili Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Toro Rosso) in Hamilton na sedmem mestu, ki zdaj za vodilnim Vettlom v skupnem seštevku za SP zaostaja že 25 točk. Naslednja dirka bo 11. junija v Montrealu.