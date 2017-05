Policijska kontrola odločila zmagovalca

Velenjski reli je bil letos, ko ni imel več od nekdanjega Saturnusa podedovanega statusa evropskega pokala FIA, spet zelo izenačen. Napet boj za zmago na dirki, ki ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo, sta uprizorila Slovenec Rok Turk (peugeot 208 R5) in njegov tekmec z Madžarske Krisztian Hideg (mitsubishi lancer EVO9). Pa sploh nista bila tekmeca. Turk se je boril za zmago v državnem prvenstvu, Hideg pa v razvrstitvi pokala Mitropa. Zmaga na velenjskem reliju je bila torej za oba predvsem pika na i predstavi na desetih hitrostnih preizkušnjah. Dvoboj so nepričakovano odločili policisti. Ti so na vmesni etapi med hitrostnimi preizkušnjami na rutinski kontroli ustavili Hidega in tako dolgo preiskovali dokumentacijo njegovega dirkalnika, da je v naslednjo časovno kontrolo zamudil pet minut in dobil 50 sekund pribitka. S tem je bil dvoboj s Turkom, ki je imel tri preizkušnje pred ciljem 2,7 sekunde prednosti, odločen. Slovenski podprvak je imel v cilju le še 43 sekund naskoka pred Hidegom, torej bi Madžar, če bi mu organizatorji odpisali kazen, celo zmagal na reliju, a je bilo to tudi posledica Turkovega vrtenja v zadnjem ovinku relija. Če bi oba dirkala na polno, bi bilo najbrž drugače. »Lepa zmaga, ki nam veliko pomeni. Na prejšnjem reliju sva hitro odstopila, zato je bilo tokrat z novim dirkalnikom najpomembneje nabrati kar največ kilometrov,« je povedal Turk, ki se je z uspehom vrnil v boj za naslov državnega prvaka. Idrijčan je v Velenju zanesljivo ugnal najresnejšega tekmeca Claudia De Cecca (hyundai i20 R5), ki edini med Slovenci vozi dirkalnik, primerljiv Turkovemu peugeotu. De Cecco se je prijavil v naše državno prvenstvo. Na prvem reliju je odstopil, tokrat je bil z zaostankom 34 sekund v razvrstitvi državnega prvenstva drugi. Veteran iz Manzana pri Vidmu je pred velenjsko dirko dobil tudi podporo slovenskega uvoznika znamke Hyundai, ki je z dirkalniki na svetovni in regionalni ravni v zadnjem letu močno povečal svoje aktivnosti. Tako se bo v boju za naslov prvaka med Turkom in De Ceccom odvil tudi prestižni obračun uvoznikov obeh avtomobilskih znamk.



Omenjena favorita bosta morala letos še kako dobro računati na Darka Peljhana (mitsubishi lancer EVO X), šestkratnega državnega prvaka. Zmagovalec uvodnega relija je bil v razvrstitvi državnega prvenstva zanesljivo tretji, imel pa je manj tehničnih težav kot na uvodnem reliju v Vipavski dolini. Če bo njegov dirkalnik kos zahtevnim ovinkom, je rutinirani dirkač – v reliju je kot voznik aktiven že 26 let – lahko dovolj zanesljiv. Peljhan je v drugi polovici relija ugnal vse hitrejšega Grego Premrla (citroën DS3 R3T) in aktualnega državnega prvaka Aleksa Humarja (peugeot 208 R2). Idrijčan je prvič vozil nov dirkalnik in se je nanj še privajal. Premrl in Humar sta bila tudi najhitrejša v diviziji II.



Medtem ko je v diviziji III kljub napaki in poškodovanemu kolesu slavil Aleš Zrinski (BMW M3), je v neizprosni konkurenci divizije I spet zmagal Jan Mrak (MG ZR 105). Še eden v vrsti hitrih Idrijčanov – v prvi deseterici Slovencev kar štirje prihajajo iz tega rudarskega mesta – je vozil odlično in potrdil že večkrat dokazani talent, ki pa ga je že oplemenitil z izkušnjami. Mraku sta bila najbližja Simon Mlinar (VW polo) in Boštjan Logar (MG ZR 105).