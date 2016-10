Po veliki smoli Lewisa Hamiltona je Nico Rosberg še bližje naslovu

MALEZIJA – Zmagovalec dirke formule 1 za veliko nagrado Malezije Daniel Riccirado (Red Bull) je obdržal tradicijo in zdaj vsako zmago proslavlja s pitjem šampanjca iz svojega dirkaškega čevlja. Tokrat je v pitje iz nenavadnega kozarca prisilil še drugouvrščenega moštvenega tekmeca Maxa Verstappna (Red Bull) in tretjega Nica Rosberga (Mercedes), ki se je ob požirku penine kar precej nakremžil. Potnemu čevlju ni ušel niti šef moštva Christian Horner, ki je prejel pokal za konstruktorsko zmago.



Vettlu je bilo žal



V soparnem in vročem Sepangu je s prvega startnega mesta najbolje začel aktualni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes), za njim pa se je peljal Rosberg. Odličen start je uspel Sebastianu Vettlu (Ferrari) s petega položaja, vendar je precenil svoje sposobnosti in s prednjim kolesom trčil v Rosberga, ki ga je zavrtelo in moral je počakati, da prav vsi dirkači zapeljejo mimo, nato pa je nadaljeval z zadnje pozicije. Vettlu je utrgalo kolo in dirke za rdeč dirkalnik je bilo konec. Vodstvo tekmovanja ga je že kaznovalo, naslednjič bo Vettel začel s tri mesta slabšega položaja, kot si ga bo priboril na kvalifikacijah. »Uspel mi je dober start, prehitel sem že Verstappna, potem pa trčil v Nica. Zelo mi je žal, da sem mu pokvaril dober začetek in ga porinil na začelje,« se je kesal Vettel. Hamiltonu je bila pot do zmage odprta, saj sta Ricciardo in Verstappen lahko le nekaj krogov sledila letečemu Britancu. Rosberg je imel pred dirko osem točk prednosti v točkovanju za naslov prvaka pred Hamiltonom, ki pa bi se ob Britančevi zmagi prelevila v zaostanek. Rosberg je kot za šalo prehiteval počasnejše tekmece in v devetem krogu je bil že na desetem mestu. Z zgodnjim postankom v garažah in menjavi pnevmatik je zarezal v prednost tistih, ki so bili uvrščeni višje.

