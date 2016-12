Po čem je Rosbergov sedež?

Nemec Nico Rosberg si je v letošnji sezoni formule 1 pokoril dirkaško srenjo in se prvič okitil z naslovom svetovnega prvaka, pet dni pozneje pa šokiral javnost s slovesom od kraljice motošporta. »Petindvajset let sem dirkal za ta trenutek, ko lahko slavim naslov, to so bile moje sanje in moj edini cilj, da postanem svetovni prvak formule 1. S trdim delom in žrtvovanjem sem to dosegel. Splezal sem na najvišjo goro, sem na vrhu, zato mislim, da je edino pravilno, da se poslovim,« je pogumno odločitev na družabnih omrežjih sporočil novopečeni svetovni prvak. Če pri Rosbergu o prihodnosti ni več neznank, pa se z njimi ukvarjajo pri njegovem dosedanjem delodajalcu Mercedesu, ki mora zapolniti najbolj zaželen in vroč dirkaški sedež. Šef moštva Toto Wolff je povedal, da spoštuje Rosbergovo odločitev, ki je bila verjetno najtežja v njegovem življenju, saj moštvo zapušča v času, ko imajo najbolj sofisticiran in najhitrejši dirkalnik v cirkusu formule 1 in bi bil po vsej verjetnosti v igri za naslov tudi v prihodnji sezoni. Prosilcev za azil pri Mercedesu je veliko, marsikdo bi dušo prodal hudiču za življenjsko priložnost. Prvi na seznamu je Nemec Pascal Wehrlein, ki je v lanski sezoni nastopal za moštvo Manor. Čeprav je bila pretekla sezona njegova prva, pa je v preteklosti že sodeloval z Mercedesom. Pred sezono je opravil 10-dnevna testiranja, sodeloval je tudi pri razvojnem projektu Pirellijevih pnevmatik pod okriljem nemškega moštva.

V letu, ki prihaja, je ob vseh tehničnih spremembah dirkalnika 22-letnik verjetno še preveč zelen, da bi zapolnil sedež ob trikratnem svetovnem prvaku Lewisu Hamiltonu. Na uradni spletni strani tekmovanja se je pojavilo še ime Estebana Ocona, ki je šele podpisal pogodbo z moštvom Force India za prihodnjo sezono, tam pa bo dirkal kot posojeni dirkač Mercedesove družine. Njegov problem so prav tako izkušnje, ki jih premore še manj kot Wehrlein. Tesne vezi Wolff plete tudi z Valtterijem Bottasom (Williams), kapitan Mercedesove flote ne skriva navdušenja nad izkušenim Fincem. Na drugi strani Claire Williams ne bo položila orožja v boju za dirkača, ki je v moštvu zadnja tri leta, čeprav njihove dirkalnike poganja ravno nemški agregat. Tisti, željni senzacij, se nadejajo, da bi nazaj v domače loge smuknil Sebastian Vettel (Ferrari), pri katerem ni skrivnost, da se s scuderio ne razume najbolje. Nemec ima še enoletno pogodbo, ki ga veže za stajo vrancev iz Maranella, čeprav najbrž ne bi imel nič proti razdrtju pogodbe. Vprašanje je, kako bi se ujela egotripovski Hamilton in nepopustljivi Vettel. Ne nazadnje je tu še nesrečni Fernando Alonso (McLaren), ki bridki konec dirkaške kariere jemlje pri moštvu, ki je daleč od svojih najboljših časov. Ženitev McLarna s Hondo le počasi prinaša rezultate in Alonso, ki je eden najboljših dirkačev v karavani, bi iz obupa verjetno privolil tudi v delitev garaže s Hamiltonom kljub vsem napetostim med njim in Britancem iz sezone 2007, ko sta bila pod isto streho. Nihče nima vpogleda v Špančevo pogodbo, ki ga z moštvom veže še eno leto, javno se ne ve, kakšne so sploh možnosti za razvezo. Očitno bo Alonsov prestop ostal le govorica, čeprav bi se s takšno rošado strinjala tudi večina navijačev. Vsi glavni akterji imajo enoletno ali dolgoročno pogodbo s svojimi moštvi, zato bo Mercedesu toliko težje zapolniti praznino, ki je nastala po Rosbergovem odhodu. Nemci so tiho in si razbijajo glavo, naj razvežejo mošnjiček in sežejo po zlatnike za poplačilo kakšne razdrte pogodbe ali naj najdejo kakšnega mladega oprodo za Hamiltona in s tem pomislijo tudi na dirkaški podmladek in svojo prihodnost po Hamiltonu.