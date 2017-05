Pedrosa stopil iz Marquezove sence

JEREZ – Dirkači elitnega motociklističnega razreda MotoGP so se preselili v Evropo, kjer se, po besedah motociklistov in bencinskih navdušencev, prvenstvo šele zares začenja. V Jerezu so navijači spremljali špansko fiesto, na kateri je zobe pokazal Dani Pedrosa (Honda) in z zmago stopil iz sence Marca Marqueza (Honda), ki je dirko končal na drugem mestu.



Na tretjem je končal še en Španec, ki je vstal kot feniks iz pepela. Jorge Lorenzo (Ducati) je dosegel svoj najboljši rezultat po prestopu v moštvo iz Bolonje, zato je bil po dirki razumljivo presrečen: »To je zame kot zmaga, zelo sem ponosen in zadovoljen, da sem na tem kultnem motociklu stopil na oder za zmagovalce. Ritem na dirki je bil tako počasen, da mi je uspelo obdržati stik in postopoma napredovati po lestvici navzgor. Zelo sem utrujen, saj je ducati res naporno voziti, vendar je bilo vredno vsake kaplje znoja.« Pedrosa je ob prihodu na staro celino doživel katarzo in ves konec tedna kraljeval na časovnih razpredelnicah prostih treningov, za piko na i pa je Marquezu odščipnil prvo startno mesto in se po skoraj dveh letih spet zavihtel na najboljši položaj pred dirko. Prvo vrsto si je v kvalifikacijah privozil še Cal Crutchlow (LCR Honda), drugo vrsto pa so zapolnili Maverick Viñales (Yamaha), Andrea Iannone (Suzuki) in Johann Zarco (Tech3 Yamaha).



Pedrosa ni ničesar prepuščal naključju in se je zanj netipično izstrelil v vodstvo, sledil mu je branilec naslova svetovnega prvaka Marquez, reprizo z uvodne dirke v Katarju pa je uprizoril Zarco, ki je divjal na tretjem mestu. Crutchlow je hitro odfrčal v pesek, njegovemu azimutu so sledili še Iannone (Suzuki), Jack Miller in Tito Rabat (oba Marc VDS) ter Alvaro Bautista (Aspar Team).



Valentino Rossi (Yamaha) si je na prostih treningih in kvalifikacijah bolj ko ne želel zgolj preživeti, potem ko ni našel pravih nastavitev za svojo mrcino na dveh kolesih, nato pa je za dirko vendarle izvlekel asa iz rokava. A tokrat je imel italijanski veteran očitno oblečene prekratke rokave. Sedmo mesto iz kvalifikacij je sicer ob uvodu v dirko spremenil v peto, nato pa je šlo vse le še navzdol. Hrbet mu je najprej pokazal Lorenzo, nato Andrea Dovizioso (Ducati) in Danilo Petrucci (Octo Pramac), v zadnjih krogih, ko je devetkratni svetovni prvak le še poskušal pripeljati do cilja, pa sta mu mero vzela še Jonas Folger (Tech3 Yamaha) in Aleix Espargaro (Aprilia).



Lorenzo je začutil, da je v Jerezu napočil njegov trenutek, zato je pomahal še odličnemu Zarcoju, ki se je moral zadovoljiti s četrtim mestom. Steza ni bila prijazna do vseh Špancev, saj je moral Viñales na šestem mestu priznati premoč tudi Doviju.



Pedrosa je bil premočan za vse, Marquezu je pustil povohati zmago le pet krogov pred ciljem, ko je prednost padla pod eno sekundo, nato pa je Marquez uvidel, da je bolje imeti vrabca v roki kot goloba na strehi, zato je malo priprl ročico za plin in se sprijaznil z drugim mestom. »Dirka je bila izjemno zahtevna in težko je bilo ostati miren. Marc je bil na določenih delih steze hitrejši, zato sem moral nadzorovati odpeljane čase krogov in biti stanoviten. Steza je zelo posebna in vesel sem, da sem lahko zmagal za hondo, zame, navijače in mojo družino,« je svojo radost in čustva po dirki izlil Pedrosa. V srednjem razredu moto2 je svojo prvo zmago slavil Španec Alex Marquez, Italijan Francesco Bagnaia je ciljno črto prevozil na drugem, Portugalec Miguel Oliveira pa na tretjem mestu. Največji pokal v razredu moto3 je pripadel Špancu Aronu Canetu, ki je za mišjo dlako speljal zmago Italijanu Romanu Fenatiju, vodilni v skupnem seštevku, Španec Joan Mir, je končal na tretjem mestu. Prvenstvo elitnega razreda motoGP je izenačeno bolj kot kdaj koli, saj Rossiju z dvema točkama zaostanka sledi Viñales, dodatni dve je oddaljen Marquez, Pedrosa na četrtem mestu pa bo poskušal v znamenitem Le Mansu čez slaba dva tedna izničiti deset točk zaostanka.