Pedrosa kot v transu do zmage v dnevni sobi doktorja Rossija

Na veliki nagradi San Marina je dvorišče Valentina Rossija (Yamaha) po svoje preuredil Dani Pedrosa (Honda), ko je z osmega startnega položaja pridivjal do zmage. Italijan Rossi se je moral tako na domači stezi, ta nosi ime po Marcu Simoncelliju, zadovoljiti z drugim mestom, tretji je bil njegov moštveni kolega pri Yamahi, Španec Jorge Lorenzo, najhitrejši v kvalifikacijah, četrto mesto pa je zasedel Pedrosev moštveni kolega Marc Marquez, ki je s tem obdržal vodstvo v svetovnem prvenstvu.



Dobri občutki



Potem ko zadnjih pet dirk Pedrosa sploh ni stopil na oder za zmagovalce (kar je njegov najdaljši niz od debija v razredu do 125 cc), je tokrat v obup spravil trume navijačev, odetih v rumeno, in se zavihtel na sam vrh. »Dobro sem se počutil celotni konec tedna, razen v kvalifikacijah. Imel sem nekaj močnih točk na dirkališču, kjer sem pridobil čas v primerjavi z drugimi. Osredotočil sem se na ritem, ki je bil konsistenten od začetka do konca,« je bil Pedrosa presrečen ob analizi po vrnitvi med sveto trojico. Dirkaški doktor se je domačemu občinstvu odkupil z drugim mestom, s tem pa se je še malo bolj približal vodilnemu v skupnem seštevku Marcu Marquezu. »Drugo mesto na tej meni posebni dirki je razočaranje, vendar je bil Dani tokrat prehiter. Imel je boljši ritem. Še enkrat hvala navijačem za neverjetno podporo,« se je opravičeval vidno razočarani doktor. Pred stotisočglavo množico je na tretjo stopničko zakoračil osovraženi Jorge Lorenzo (Yamaha), ki mu ni bilo lahko ob koncertu neprimernih žvižgov.

