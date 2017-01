Ogier zmaguje tudi z novim

MONTE CARLO – Svetovni prvak Sebastien Ogier ne popušča. Čeprav si je moral po koncu lanske sezone hitro poiskati novega delodajalca in je imel s ford fiesto WRC zasebne ekipe M-Sport le malo testnih kilometrov, je prestižni reli Monte Carlo dobil še četrtič zapored, skupno pa petič v karieri. Povprečna hitrost zmagovalca je bila z 89 kilometri na uro letos najnižja v zadnjih štirih letih, kar kaže na bolj zasnežene in poledenele ceste v južnofrancoskih Alpah.



»V našo prvo zmago z M-Sportom sem verjel, a nisem je pričakoval že na prvem reliju. Razmere so bile res težke, veliko je bilo ledu in tudi sneženja v zaključku relija. Hvala celotni ekipi za odličen dirkalnik. Sezona bo še zelo dolga, a dobro jo je začeti z veliko točkami,« je v cilju povedal Ogier, ki je vodstvo prevzel šele na trinajsti hitrostni preizkušnji, ko je s ceste odneslo do takrat vodilnega Thierryja Neuvilla (Hyundai). Kljub težkim razmeram ob koncu relija je Ogier rutinirano zadržal prednost in zmagal s prednostjo dobrih dveh minut pred Jarijem-Mattijem Latvalo, prvim dirkačem Toyote. Kljub tehničnim težavam z motorjem je M-Sportov drugi voznik Ott Tanak zadržal tretje mesto v skupnem seštevku in tako dopolnil skoraj popolni konec tedna za ekipo Malcolma Wilsona. Njegov dirkalnik je reli za SP zadnjič dobil konec leta 2012.

