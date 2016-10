Ogier premagal tekmece in FIA

Po štiri naslove svetovnega prvaka imata legendarna finska dirkača Juha Kankkunen in Tommi Makinen, le Sebastien Loeb pa je z devetimi zaporednimi naslovi svetovnega prvaka v reliju statistično še daleč pred zdajšnjim kraljem svetovnega relija Sebastienom Ogierjem. Ta je letos potrdil francosko prevlado v svetovnem prvenstvu v reliju, saj so francoski vozniki nepremagani že celih 12 let. Ogier je minuli konec tedna na reliju po Kataloniji, to je bil njegov 108. start na svetovnem prvenstvu, dosegel že 37. posamično zmago in že dva relija pred koncem sezone potrdil četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Podatek, da ima Ogier kljub le štirim zmagam v letošnji sezoni na do zdaj desetih odpeljanih relijih pred najbližjima zasledovalcema skoraj 100 točk prednosti (222:127), pove vse o prevladi francoske posadke, ki jo v dirkalniku dopolnjuje še njegov dolgoletni sovoznik Julien Ingrassia. »Občutki so res izjemni. Za nami je težka sezona, ki pa je bila hkrati fantastična. Zahvala gre ekipi za dirkalnik, ki je bil vrhunski na vseh relijih. Za moj uspeh je enako zaslužen tako sovoznik Julien kot tudi ekipa Volkswagna,« je v cilju katalonskega relija povedal 34-letni Ogier. V Kataloniji se je moral za zmago sicer zelo potruditi, svoje pa so predvsem v prvem delu relija dodale še slabe vremenske razmere. V petek ga je na makadamu ugnal španski favorit Dani Sordo (Hyundai), ki pa mu v soboto ob prehodu na asfalt ni uspelo zadržati 17 sekund prednosti pred svetovnim prvakom. Sordo je sicer vozil na vso moč, a vseeno je bil na ključnih hitrostnih preizkušnjah Ogier še za odtenek boljši. V soboto je Ogier Sorda ugnal za 23 sekund in tako odločil reli. Sordo je bil sicer zadovoljen z drugim mestom, a vseeno je težko zadržal frustracije, ko nikakor ni našel pravega odgovora na Ogierjeve čase. Glasni domači navijači še niso dočakali ponovitve španske zmage s katalonskega relija, ki jo le leta 1995 zadnji osvojil Carlos Sainz.



Hyundaiju je uspelo poleg Sorda na zmagovalne stopničke uvrstiti Thierryja Neuvilla in je tako preprečil večje zmagoslavje Volkswagna. Pri nemški ekipi je imel spet veliko težav z lastnimi napakami in prebitimi gumami Jari-Matti Latvala, Andreas Mikkelsen pa je v boju z Neuvillom za tretje mesto naredil napako in razbil dirkalnik. Zaradi odstopa Mikkelsena se je Neuvillu z njim uspelo izenačiti na drugem mestu v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Če bi Belgijcu sezono uspelo končati kot drugi najhitrejši voznik relija, bi bila to zanimiva napoved naslednje. Če izvzamemo Ogierja, prevlada Volkswagna v reliju ni več tako velika. Niti v skupnem seštevku proizvajalcev Nemci še nimajo zagotovljenega naslova svetovnih prvakov.



Brez zmage na makadamu



Ogierjev naslov svetovnega prvaka je tudi lekcija Mednarodni avtomobilski organizaciji (FIA), ki poskuša Francoza prek spornega startnega vrstnega pravila – vodilni v svetovnem prvenstvu mora kot prvi voziti več kot dve tretjini relija, zato ima precej strožje pogoje – upočasniti in umetno narediti svetovno prvenstvo bolj zanimivo. To jim je v srednjem delu letošnje sezone sicer uspelo, saj so se na makadamskih relijih zvrstili različni zmagovalci, Ogier pa je bil brez zmage od februarja do avgusta. Kaj kmalu se je nehal pritoževati nad pravili FIA in se je raje zbral ter osredotočil na zbiranje točk z vsakega posamičnega relija. Ker so bili tekmeci obenem zelo nekonstantni, je kljub temu razlika ob koncu sezone zelo velika. Do konca sta še dva relija, kjer bo lahko Ogier dirkal precej neobremenjeno, a zaradi vrnitve na makadamsko podlago spet ne bo med favoriti. Na makadamu letos Ogier namreč še ni zmagal. Če bo tako ostalo do konca sezone, bo prvi svetovni prvak v zgodovini, ki bo postal najboljši voznik brez ene makadamske zmage.



Prihodnje leto Ogierja prav gotovo čaka težje delo. Prehod na nova tehnična pravila – dirkalniki WRC bodo postali močnejši, lažji in bodo imeli zaradi izrazitejše aerodinamike tudi več podtlaka – prinaša nov začetek za vsa moštva. Volkswagen bo sicer favorit, toda Hyundai postaja vse hitrejši na vseh podlagah in ima tri bolj enakovredne voznike kot Volkswagen. Zelo motivirani se v reli vračajo pri Citroënu, kjer stavijo na letošnjega dvakratnega zmagovalca Krisa Meeka, Toyota pod taktirko Makinena pa še išče svojega prvega voznika za vrnitev v svetovni reli.