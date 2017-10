Ogier in M-Sport že hladita šampanjec

SALOU – Svetovno prvenstvo v reliju je tri dirke pred koncem napete sezone vstopilo v odločilno fazo. Kris Meeke (Citroën) je prevladoval na španskem (katalonskem) reliju, ki kot edini v koledarju poteka na makadamski in asfaltni podlagi. Meeke se je po zanj slabi sezoni – zmagal je sicer v Mehiki, a nato doživel vrsto odstopov – odkupil s prepričljivo zmago. Na makadamu je prvi dan izkoristil dobro startno pozicijo, na asfaltu pa je ujel odličen ritem z dirkalnikom. Prezgodaj je za oceno, ali je to napoved vrnitve bolj konkurenčnih francoskih avtomobilov v prihodnji sezoni in ali je napredek že posledica testov nekdanjega šampiona Sebastiena Loeba.

Če M-Sport v prihodnje ne bo imel podpore Forda, bo svetovni prvak Sebastien Ogier zamenjal ekipo.

Meekejeva zmaga je bila v Salouju vendarle v senci razpleta svetovnega prvenstva. Moštvo Hyundaia je na reli prišlo s točkovnim zaostankom, svoj položaj pa so tam še poslabšali. Kar trije njihovi dirkači Dani Sordo, Andreas Mikkelsen in Thierry Neuville so povozili skalo in odlomili sprednje levo kolo. Je bila to res le smola ali opozorilo na šibek člen Hyundaijevega dirkalnika i2o WRC? Najbolj razočaran je bil Neuville, ki je zaostajal že od prve hitrostne preizkušnje, z odstopom pa ima le še teoretične možnosti za naslov svetovnega prvaka med vozniki. Belgijec bo zagotovo še dolgo obžaloval napaki na uvodnih dveh relijih sezone, ko je po lastni neumnosti zapravil dve že dobljeni zmagi.

Na drugi strani se je reli skoraj idealno razpletel za moštvo M-Sport in njihovega asa Sebastiena Ogierja. Aktualni svetovni prvak je končal na drugem mestu in v zaključku za seboj pustil moštvenega kolego Otta Tanaka. Oba sta M-Sportu pripeljala kopico novih točk v točkovanju za naslov svetovnega prvaka med proizvajalci, ki ga bodo ob normalnem razpletu lahko proslavili na naslednjem reliju svetovnega prvenstva v Walesu. Tanak se je v skupnem seštevku celo prebil na drugo mesto za Ogierja in tako ima M-Sport po španskem reliju dva najhitrejša dirkača sezone. Tudi teoretično bi lahko naslov svetovnega prvaka med vozniki in proizvajalci potrdili konec meseca na reliju v Walesu.

Po težavah sicer zelo hitrih voznikov Hyundaia so lahko pozitiven vtis pustili tudi drugi dirkači. Odličen je bil na asfaltu četrtouvrščeni Juho Hanninen (Toyota), preostala dva dirkača te ekipe pa sta reli predčasno končala. Peti je bil zasebnik Mads Ostberg (ford fiesta WRC).

Medtem ko lahko Ogier in M-Sport že hladita šampanjec za uspehe v letošnji sezoni, se pri njunem sodelovanju v prihodnje pojavlja več negotovosti. Če M-Sport kot zasebno moštvo pod taktirko Malcolma Wilsona ne bo dobil tovarniške podpore Forda, Ogier z njimi predvidoma ne bo podaljšal enoletne pogodbe. Najresneje si ga želijo pri Citroënu, kjer bi se pridružil Meekeju in poskušal popraviti vtis nekdaj šampionske ekipe iz letošnje sezone. Na izbranih relijih se bo z njihovim dirkalnikom na klasične relije vrnil tudi nekdanji devetkratni svetovni prvak Sebastien Loeb.

Hyundai je podpisal triletno pogodbo z Mikkelsenom in ima že polno zasedbo. Toyota stavi na svoje Fince, očitno pa ne bodo mogli premamiti odličnega Tanaka, ki je že napovedal zvestobo moštvu M-Sport. Če bi se Ogier res poslovil od njihove fieste WRC, bi Tanak pri Wilsonu postal prvi dirkač in morda celo eden najresnejših kandidatov za naslov svetovnega prvaka.