Odzval se je na Rossijeve provokacije

»Na obeh testiranjih sta bila Marc Marquez in Maverick Viñales hitrejša, še posebno pri tempu za dirko. Viñales je izvrsten z novo gumo, Marquez pa ima zavidljiv ritem z obrabljeno, on bo tisti, ki ga bo treba ugnati v boju za lovoriko,« je o največjih tekmecih pri lovu na 10. naslov prvaka v cestnohitrostnem motociklizmu dejal Valentino Rossi (Yamaha) in dodal: »Marquez skriva in se pretvarja, da imajo pri Hondi težave z motociklom. Noče razkriti prave vrednosti motocikla, a jaz vem, da je že zdaj najhitrejši.«



Rossi je v četrtek praznoval že 38. rojstni dan, Marquez pa je včeraj naštel 24 pomladi. Dirkači v razredu motoGP so sicer zbrani na Phillip Islandu. V sredo je bil prvi Marquez, z manj kot dvema desetinkama sekunde zaostanka mu je sledil Rossi, skoraj 0,5 sekunde sta zaostala Andrea Iannone (Suzuki) in Viñales (Yamaha). V četrtek je bil najhitrejši Viñales, Marquez je na 2. mestu zaostal za skoraj pol sekunde, a je pri tem odpeljal kar 107 krogov – 27 več od rojaka. Odzval se je na Doktorjeve provokacije: »Nič se ne igram z drugimi. Če bi bil pripravljen za dirko, ne bi odpeljal toliko krogov. Moje roke so uničene od utrujenosti. Res je, da sem zelo stanoviten, a je na motociklu še vedno nekaj, česar ne razumem.«

