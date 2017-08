Očetu v spomin bo Mick Schumacher sedel v ...

SPA FRANCORCHAMPS –Mick Schumacher, sin legendarnega voznika formule 1 Michaela Schumacherja, bo konec tedna na veliki nagradi Belgije vozil enega od očetovih dirkalnikov, na ta način pa bo obeležil 25. obletnico prve zmage sedemkratnega svetovnega prvaka, ki je od leta 2013 v umetni komi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prireditelji dirke, ki bo 27. avgusta, so sporočili, da bo 18-letni Mick Schumacher, ki trenutno dirka v formuli 3, odpeljal nekaj krogov v dirkalniku Benettona, s katerim je Michael Schumacher osvojil prvo zmago. Dirkališče v Spa-Francorchampsu je bilo vedno eno najljubših prizorišč njegovega očeta.

Michael Schumacher je 30. avgusta 1992 dosegel svojo prvo zmago v karieri prav v Spaju. Tam je leto pred tem, avgusta 1991, tudi začel bogato kariero, prvo dirko je vozil za ekipo Jordan, pozneje je več let vozil za Benetton, v najbolj uspešnem obdobju kariere pa za Ferrari.

Nekdanji svetovni prvak je po hudi nesreči na smučanju pred tremi leti in pol ter po možganskih poškodbah že dolgo v domači oskrbi v Švici, njegovo trenutno stanje pa je dobro varovana skrivnost. Njegova družina in menedžerka Sabine Kehm strogo skrbijo za to, da ugibanja o zdravstvenem stanju ostajajo zgolj ugibanja.