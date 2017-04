Nova zmaga Tima Gajserja

SLOVENSKE KONJICE – Na stezi Škedenj pri Slovenskih Konjicah so se na drugi dirki državnega prvenstva pomerili najboljši slovenski motokrosisti. Tim Gajser (Motocross-ski Gajser Team) je dosegel dvojno zmago v razredu MX open, Jan Pancar (AMD Šentvid) pa v razredu MX2. V razredu MX 125 je zmagal mladi Matevž Robek (MK Fire Group). Vseh 78 tekmovalcev je startalo tudi na novi, inovativni plastični startni podlagi, kar je bila novost na tokratni dirki. Tudi drugo dirko državnega prvenstva si je ogledalo veliko število navijačev, ki so prizorišče zapolnili do zadnjega kotička.

V kraljevem razredu MX open je Tim Gajser vozil na polno in to dirko izkoristil za dober trening. »Tokrat sem imel zaradi nove posebne podlage na startu nekaj težav, saj nisem vedel, s koliko plina naj začnem, zato tudi v prvi vožnji nisem prišel na prvo mesto že v prvem ovinku. Ampak potem sem odpeljal v dobrem tempu in užival v vožnji. V drugo je šlo po mojem načrtu in sem povedel že takoj po startu. Proga sicer ne dopušča veliko različnih linij, a vseeno je bil to zame dober trening.«

Dobre konkurence je bil vesel tudi Klemen Gerčar (AMD Brežice), ki je priznal, da ga dirkanje s Timom posebno motivivira. »Da lahko startam ob Timu in poskušam čim dlje držati stik z njim, je zame odlično, saj potrebujem težke dirke in predvsem več sproščenosti v uvodnih krogih. Vse to mi bo pomagalo do boljših rezultatov na svetovnem prvenstvu na dirkah MXGP,« je pojasnil Gerčar. Za tretje mesto sta se v obeh vožnjah borila Luka Kutnar (AMD Šentvid) in Aljoša Molnar (TRK Tajfun Sport). Na koncu je na tretjo stopničko stopil Kutnar.

V razredu MX2 je Jan Pancar dokazal, da ni po naključju član Yamahine mladinske tovarniške ekipe za EMX in je z veliko prednostjo zmagal pred hrvaškim tekmovalcem Luko Crnkovičem. Tretje mesto je osvojil Koprčan Miha Bubnič (MK Jernejles Žiri).

Naslednja dirka za državno prvenstvo bo v nedeljo, 14. maja, v Stranski vasi pri Semiču. Dirka bo štela za skupno državno prvenstvo Slovenije in Hrvaške.