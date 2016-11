Nico Rosberg obranil naskok in se zapisal med nesmrtne kot oče

ABU DABI – Nico Rosberg je postal šele tretji Nemec, ki mu je to uspelo, potem ko sta se pred njim naslova najboljšega že veselila Sebastian Vettel (Ferrari) in Michael Schumacher. »To ni bila dirka, v kateri sem najbolj užival, sem pa vesel, da je vsega konec. Naslov prvaka posvečam moji ženi. Zdaj pa fantje v garaži prižgite radio in dajte glasbo bolj na glas, saj se začenja zabava,« je v ekstazi po osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka ukazal Rosberg. Namesto zmagovitega pokala je za svoje osvojeno drugo mesto, ki mu je prineslo naslov na zadnji dirki sezone, v znak slavja visoko v zrak dvignil kar Bernieja Ecclestona v prostoru za tehtanje in oddih, pred odhodom na oder za zmagovalce. »To so bile moje sanje iz otroštva in zdaj so se uresničile,« je Rosberg žarel od sreče, potem ko je zdržal vse pritiske zadnjih ovinkov preizkušnje v Abu Dabiju. Od leta 2006, ko se je pridružil formuli 1, je čakal, da se bo lahko okitil z naslovom, ki mu ga je zadnji dve leti pred nosom speljal moštveni tekmec Lewis Hamilton (Mercedes). Letos sta se vlogi zamenjali in je Britanec, ki ima v lasti tri naslove prvaka, lovil Rosberga, vendar se je na zadnji dirki moral zanašati tudi na Rosbegovo smolo in druge dirkače, ki bi novega svetovnega prvaka pahnili na mesta pod odrom za zmagovalce. Hamilton je svojo misijo izpolnil in zmagal v soju reflektorskih luči zalivske dirke, Rosberg pa je tudi do popolnosti izpolnil nalogo. Dirko je končal na najslajšem drugem mestu do zdaj, a za to drugo mesto se je moral še posebno potruditi, saj je ciljno črto prečkal le par metrov pred tretjeuvrščenim Vettlom in četrtim Maxom Verstappnom (Red Bull), ki bi mu lahko pokvarila počitnice po koncu sezone.

