Nico po očetovih stopinjah

ABU DABI – Ko bo v nedeljo v Abu Dabiju zašlo sonce, bo svet formule 1 dobil novega (morda tudi starega) svetovnega prvaka. V najboljšem položaju pred zadnjo dirko najdaljše sezone je Nemec Nico Rosberg (Mercedes), ki se je letos kar 21 dirk boril na nož z moštvenim tekmecem, Britancem Lewisom Hamiltonom. Bo Rosbergovih 12 točk prednosti v skupnem seštevku dovolj, da bi se podpisal v športne almanahe in prvič v karieri stal na mestu največjih, tudi očeta Kekeja, ki je bil prvak leta 1982? Zadeva kljub navidezni ogromni prednosti ne bo preprosta, saj bi Hamilton lahko ponovil leto 2008, ko je na zadnji dirki sezone v zadnjem krogu za pičlo točko osvojil svoj prvi naslov od skupno treh. Britanca je letos dirkalnik že trikrat pustil na cedilu, pri tem pa je namigoval, da naj bi ga v moštvu celo sabotirali, saj naj bi želeli, da bi šel naslov ponovno v nemške roke. Rosberg po drugi strani večjih težav z bolidom ni imel, je pa večkrat silil s svojim dirkalnikom v Hamiltonovega, in to takrat, ko je Britanec dobil zalet in se je zgodilo mnogo trčenj, Rosberg pa je bil celo kaznovan s časovnim pribitkom in odvzemom točk. Lahko se zgodi, da bo zaključek, kljub ne preveč razburljivi, na trenutke celo monotoni sezoni, ponudil več pretakanja krvi po žilah in niti kakšen dirkaški incident ni izključen. Rosberg ima v svojih rokah dirigentsko palico, svojo srebrno puščico mora le pripeljati na oder za zmagovalce in žezlo dirkaškega kralja bo lahko prevzel iz Hamiltonovih rok.



Kalkulacije



Že ena sama napaka ali tehnična okvara bi Nemca pahnila v bolj nezavidljiv položaj. Če Hamilton v Abu Dabiju zmaga, Rosberg pa se v cilj pripelje na četrtem mestu, se bo ponovil čudež iz Brazilije. Tu so še nekateri izračuni, ki pa skoraj ne pridejo v poštev, pa vseeno: če Hamilton dirko konča na drugem mestu, mora Rosberg za končno slavje splezati vsaj do šestega mesta, če pa bi Hamilton končal na tretjem mestu, bi moral Nemec končati vsaj na osmem, njegov odstop pa bi Hamiltona ob osvojitvi stopničk popeljal v dirkaška nebesa. Tu je še teorija, če oba dosežeta enako število točk, kar bi se zgodilo v dveh primerih. V prvem bi moral Rosberg osvojiti sedmo mesto, Hamilton pa drugo in tako bi oba končala sezono z 273 točkami. Oba bi v tem primeru imela devet zmag, štiri druga mesta, le da bi Britanec z več osvojenimi tretjimi mesti osvojil naslov. Vas že boli glava in ste zmedeni zaradi vseh številk in kombinacij? No, tu je še zadnji izračun, ki pa ob enakem številu točk prinaša naslov Rosbergu, tudi če ne dokonča dirke ali ostane brez točk. Hamilton bi s četrtim mestom izenačil na 267, vendar bi zaradi več osvojenih drugih mest slavil Nemec.



Dvakrat po 40 minut?



Zadnja dirka, ki se bo končala pod reflektorji arabske marine, bo očitno najboljše, kar se je formuli 1 zgodilo zadnja leta. Še tistih nekaj navijačev, ki jih je alfa samcu formule 1 Bernieju Ecclestonu še uspelo zadržati, bo prišlo na svoj račun. Šestinosemdesetletnik pa že ima načrte za prihodnjo sezono. Ali je popolnoma izgubil kompas ali je prišel na dan z idejo, ki bo spet navrgla milijone. Namesto ene dirke bi ob nedeljah izpeljal kar dve krajši. Štirideset minut bi trajala prva, sledil bi ravno tako dolg premor, nato pa bi se spet pognali v 40-minutno dirko. Med premorom bi dirkači opravili intervjuje, moštva bi opravila nastavitve dirkalnikov, vse pa bi bilo podrejeno oglaševalcem. »Ne vem, ali smo dovolj pogumni za takšne spremembe, ki pa so potrebne. Ameriški športi so prilagojeni zabavi in oglaševalcem pa tudi gledalcem, ki ne premorejo daljše zbranosti za spremljanje dogodkov, in ta trend se seli tudi v Evropo. Poenostaviti bi morali tudi pravilnik, saj dirkač zdaj ne ve več, katere podatke lahko po radijski zvezi dobi od svojega moštva. Pa še vse to pritoževanje nad bližnjimi srečanji na stezi. Ne pravim, da naj se namerno zaletavajo, a če se dotaknejo z gumami, to ni nič takšnega. Včasih se sprašujem, ali so ti fantje prišli dirkat ali so tu samo zato, da lahko rečejo, da so v formuli 1,« je bil do sedanjih pravil in dirkaškega formata kritičen Ecclestone. V nedeljo lahko torej pričakujemo kakšen boj guma na gumo, eden od glavnih dveh akterjev pa bo na počitnice odšel solznih oči.