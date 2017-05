Ni se več hotel igrati kdo se boji črnega moža

V francoski zibelki dirkaštva, na kultnem dirkališču v Le Mansu, se je lansko sezono v razredu motoGP Maverick Viñales (Yamaha), takrat še na suzukiju, prvič zavihtel na zmagovalni oder. Leto pozneje je po dveh ponesrečenih dirkah očitno potreboval vrnitev na njemu ljubo dirkališče, saj se je s tretjo zmago sezone znova prebil v vodstvo skupnega seštevka. Premiero polivanja s šampanjcem med elito je s svojim drugim mestom doživel tudi Johann Zarco (Tech3 Yamaha), ki je po osmih letih poskrbel, da se v najmočnejšem razredu z zmagovalnega odra znova smeje Francoz. Zadnji šampanjec je romal v roke Danija Pedrose (Honda), ki mu je uspel kar malce neverjeten podvig, saj je tja pridirkal s 13. startnega mesta.



Po uvodnem otipavanju, vožnji v gosjem redu in v počasnem ritmu je vlogo zajca prevzel Zarco, za njim pa sta kot lovska goniča kri vohala Top Gun Maverick in Valentino Rossi (Yamaha). Na četrtem mestu se je vozil Marc Marquez (Honda), iz ozadja pa je kot parna lokomotiva rinil Pedrosa, ki ga je bilo težko ustaviti, čeprav v soboto ni ujel sklepnega dela kvalifikacij. Dirkaški praznik pred stotisočglavo množico je najprej začinil Viñales, ki se ni več hotel igrati igre kdo se boji črnega moža. S prehitevanjem v črn dirkaški kombinezon oblečenega Zarcoja je utišal domače občinstvo. Nova začimba v dirkaško poslastico je prišla 11 krogov pred ciljem, ko je svojo sled v pesku pustil Marquez, ki znova ni pripisal novih točk na svojem računu, to pa ga je v preteklosti že stalo naslova. Veliko očitkov se je nabralo na račun Rossija, češ kako lahko nekdo vodi v prvenstvu, ko pa še ni zmagal na nobeni dirki sezone. Dirkaški doktor je bil odločen, da upraviči in opere svoje ime. Najprej je spisal recept, kako priti mimo Zarcoja, Francoza je za seboj pustil šest krogov pred ciljem, nato pa je imel že pripravljeno napotnico za prvo mesto, na kateri je očitno pisalo Nujno. V samo dveh krogih je izničil Viñalesovo prednost in usekal mimo moštvenega tekmeca, toda Top Gun Maverick se ni dal. Ko se je že zdelo, da se bo številka 46 le še rutinirano sprehodila čez ciljno črto, je sledila napaka italijanskega veterana. Rossi je bil malo pozen na enem od zaviranj v zadnjem krogu, Viñales je izkoristil podarjeno in odfrčal v vodstvo, Rossi pa je pri lovljenju tako želenega prvaga mesta odfrčal po pesku.



»To je bil neverjeten zadnji krog, dobro sem se pripravil predvsem na tretji sektor, saj sem tam najmočnejši. Iz sebe sem iztisnil 200 odstotkov, kar je bilo po dveh katastrofalnih preteklih dirkah resnično težko, in to zmago posvečam Nickyju,« se je Viñales po dirki poklonil ponesrečenemu Nickyju Haydnu. V Franciji pa je bilo kljub vsemu čutiti neko tesnobo. Vse je bilo v znamenju številke 69, ki jo na svojem motociklu nosi nekdanji svetovni prvak razreda motoGP in zdaj dirkač v razredu superbike. Hayden, ki ga je med kolesarjenjem po italijanski rivieri zbil avtomobil, je pri trku v vozilo utrpel hude poškodbe hrbtenjače, tako resne, da so malo odzivni tudi možgani. Po dirki je bil kljub vsemu zelo zadovoljen in zgovoren tudi ljubljenec domačega občinstva Zarco: »Pred začetkom sem slišal, kako občinstvo poje Marseljezo in to mi je dalo dodaten zagon v poznejšem boju z Viñalesom. Njegov ritem ni bil ubijalski, zato mi je uspelo ostati blizu in ohraniti gume. Nato pa je mimo mene pripeljal Vale in upal sem, da bo boj za prvo mesto trajal čim dlje, vendar se je zgodilo v trenutku. Vale ni izgubil niti sekunde za Maverickom, škoda, da je v zadnjem krogu padel, vendar sem s tem jaz pridobil drugo mesto in sem zelo zadovoljen.«



V šibkejšem razredu moto2 je bil spet za vse premočan Italijan Franco Morbidelli, Valentina Rossija in njegovo moštvo je osrečil Francesco Bagnaia z drugim mestom, Švicar Thomas Lüthi pa je zasedel tretje. V najšibkejšem razredu moto3 so navijači najprej videli skupinski padec več kot 15 dirkačev. Rdeča zastava, prekinitev dirke ter vnovičen start pol ure pozneje pa so šli najbolj na roko Špancu Joanu Miru, ki je ob tem ostal najbolj miren. Pod dvojno špansko slavje se je podpisal Aron Canet, ki je bil hitrejši od Italijana Fabia Di Giannantonia. Čez manj kot dva tedna bo spet grmelo v Mugellu pod toskanskim soncem.