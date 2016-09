Ni popuščanja, je trk

Formula 1 je sterilna, reli pa sicer zanimiv, toda televizijsko težje obvladljiv. Kot kombinacijo obeh športov so že pred 49 leti izumili relikros, to je dirkanje po asfaltno-makadamski krožni stezi, kjer hkrati vozi več zelo izenačenih dirkalnikov. Šport je bil desetletja najbolj priljubljen v Skandinaviji, od leta 2014 pa se z uvedbo uradnega svetovnega prvenstva njegova odmevnost vztrajno širi tudi po drugih državah in celinah. Dirke so resnično vrhunske. Avtomobile poganjajo večinoma dvolitrski turbomotorji, ki pa so tehnično zelo izpopolnjeni in omogočajo okrog 600 konjev in 900 NM navora. Do 100 kilometrov na uro tak dirkalnik pospeši v približno dveh sekundah. To je na startni črti prava eksplozija energije in adrenalina, saj je cesta pogosto premalo široka za vseh pet hkrati nastopajočih dirkalnikov. Trki so neizogibni, a dirkači so vrhunski profesionalci in večjih zamer med njimi ni.



»Zelo veliko dejavnikov vpliva na rezultat, saj so razlike med najboljšimi res majhne in zato odločajo malenkosti. Zelo pomemben je start, a pozneje tudi taktične odločitve. Enkrat peljemo po bližnjici, a treba je izbrati pravi trenutek. Prav zato imamo stalno radijsko povezavo s taktikom na tribuni, ki ima odličen pregled nad celotno stezo. Bilo bi težko, če bi se morali o vsem odločati dirkači v razgretem avtomobilu,« nam je na deveti dirki letošnjega svetovnega prvenstva v Barceloni razlagal Andreas Bakkerud (ford focus RX), ki je pri 25 letih eden od najboljših voznikov relikrosa na svetu in četrtouvrščeni v letošnjem svetovnem prvenstvu. Bakkerud je v relikrosu začel dirkati že pri 15 letih in z desetletnimi izkušnjami je dobil zanesljivost in konstantnost, ki sta v relikrosu zelo pomembni.



Čeprav so tehnična pravila dokaj ohlapna in razvojnim inženirjem puščajo precej proste roke, so razlike majhne in pogosto odločata start in prerivanje do prvega ovinka. Dirkalniki imajo poseben elektronski program za start, ki jim pomaga vso silno moč motorja v hipu prenesti na podlago. Dirkač mora le v pravem trenutku spustiti sklopko, se trdno oprijeti volanskega obroča in se preriniti do kar najboljšega položaja za vožnjo skozi prvi ovinek. Kdor zamudi delček sekunde, je pravzaprav že oplel. Priložnosti za prehitevanja je zaradi tehnične proge in izenačenih dirkalnikov bore malo. Veliko dela imajo tudi spremljevalni mehaniki, saj je treba manjše okvare in vdrtine na dirkalnikih hitro popraviti. Lepilni trak je nepogrešljiv del orodja. Ko zmanjka časa, dirkalnik preprosto zlepijo in ga pošljejo na start gladiatorske dirke. V avstrijski ekipi relikrosa, ki jo ima v lasti tamkajšnji milijonar Max Pucher, dela tudi slovenski mehanik Jure Menard.



Dirkanje odbijač ob odbijaču privablja tako avtomobilske proizvajalce (Ford, Peugeot, Audi, Volkswagen), ki svoja moštva podpirajo prek satelitskih ekip, kot znane dirkače iz drugih prvenstev. Letos se že za četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka bori Petter Solberg (citroën DS3), ki ima najresnejšega tekmeca v Audijevem zvezdniku nemške serije DTM Matthiasu Ekstromu. V relikros je letos s Peugeotom prispel tudi devetkratni svetovni prvak v reliju Sebastien Loeb, in če temu poleg javnosti manj znanih, a zato toliko hitrejših tradicionalnih voznikov relikrosa dodamo še zvezdnika youtuba Kena Blocka (ford focus RX) in sina šampiona relija Marcusa Grönholma, je uspeh svetovnega prvenstva zagotovljen. Letos bosta o naslovu svetovnega prvaka odločala Solberg in Ekstrom, prihodnje leto pa bo zaradi več izkušenj Peugetove ekipe – poleg Loeba veliko stavijo tudi na 24-letnega Timmyja Hansena, sina evropske legende relikrosa Kennetha (desetkratni evropski prvak v relikrosu) – in tudi Forda, kjer stavijo predvsem na Bakkeruda, boj za vrh vse bolje obiskanega in odmevnega avtomobilskega spektakla še tesnejši in ostrejši.