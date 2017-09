Nervoza zaradi neogretih gum

ILIRSKA BISTRICA – Italijan Simone Faggioli (norma M20 FC) se je na petkilometrski cesti proti Šembijam spustil pod magično mejo dve minuti in dosegel povprečno hitrost nad 150 kilometri na uro. Če upoštevamo, da ima cesta tri zelo ostre in počasne ovinke ter dve šikani iz gum (formule in prototipi jo vozijo v prvi prestavi), je povprečje izjemno. Faggiolijev čas 1:59,558 je bil celo novi rekord steze v Ilirski Bistrici. Ugnal je velikega tekmeca Christiana Merlija (osella FA30) in se še bolj približal naslovu letošnjega evropskega gorskohitrostnega prvaka. Tretjeuvrščeni Miloš Beneš (osella FA30) je vozil že v drugi ligi. Slovenci ob odsotnosti Aleksandra Zajelšnika, sina slovenskega zdomca iz nemškega Freiburga, nismo imeli kandidata za prvo peterico. Najboljši med vsemi Slovenci je bil domačin Milan Bubnič (lancia delta), ki je s predelanim avtomobilom vozil na robu prve deseterice in postavil svoj lastni rekord na cesti proti Šembijam. »Pred startom je ključna koncentracija, s katero se tudi nekoliko umiriš. Če bi lahko ogrevali gume, bi bilo nervoze manj. Z neogretimi gumami, še posebno na mešani suhi in mokri podlagi, pa je zelo nepredvidljivo. Na eni zaplati vode lahko v hipu izgubiš ves oprijem,« je povedal Bubnič, ki je zmagal v razvrstitvi državnega prvenstva. Pivčan je favorit za naslov, a ker je letos že dvakrat zmagal Aleš Prek (honda civic), bo prvenstvo odprto vse do konca.