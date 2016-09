Nazaj pripeljal Rossija

Britanec velja za enega močnejših igralcev v boksu MotoGP in je eden vidnejših zahodnjaških obrazov znamke, ki je v zadnjih desetih letih svetovno prepoznavna zaradi številk 99 in 46 ter zaradi njunih sedmih titul. Zgovoren in artikuliran Lin Jarvis je previden in pozoren sogovornik; mož, ki zna uporabiti prave besede ob pravem času. Nedvomno je vodja zmagovalne ekipe svetovnega prvenstva, a je prav tako ambasador in ikona.



Koliko let ste že v boksu MotoGP?



Najprej sem delal pri Yamaha Europe, kjer sem se srečeval z različnimi opravili, vključno z marketingom, komunikacijami, korporacijskim komuniciranjem, dirkanjem, vendar ne vedno v MotoGP. Tega so upravljale preostale ekipe, predvsem Wayne Rainey. Tukaj je bila tudi ekipa WCM. Jaz sem postal odgovoren januarja 99, in to zato, ker se je leto prej Yamaha odločila znova prevzeti usodo v svoje roke in nehala sodelovati z Raineyjem. Prevzela je njegova sredstva in ekipo s sedežem v Amsterdamu … Yamaha Europe je prav tako imela sedež v Amsterdamu. Takrat smo ustvarili Yamaha Motor Racing.

