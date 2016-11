Na skuterju je najhitrejši Rakun

REČICA OB SAVINJI – Potem ko se je Aleš Rakun, 22-letni elektroenergetik iz Poljan v občini Rečica ob Savinji, le krajši čas preizkušal v motokrosu, je težjega jeklenega konjička trajno odložil. Uspešno je nastopil le na treh klubskih tekmah pri nas in v Avstriji, kjer je dvakrat padel, po tistem pa si je kupil mali dirkalni skuter z močjo 22 kilovatov v razredu 70 kubičnih centimetrov in lani začel resno trenirati na dveh pistah v Sloveniji, pozneje pa še na Hrvaškem in v Italiji. Vse skupaj je hitro obrodilo sadove, saj je letos že postal državni prvak v omenjeni kategoriji. Na treh tekmah je zmagal, osvojil pa je še po eno drugo in tretje mesto. Ob zmagoslavju na domačih tleh je bil najhitrejši tudi na dirki za italijanski pokal v Milanu in na preizkušnji v Virovitici na Hrvaškem.



V tem manj znanem tekmovanju, kjer dosegajo hitrosti od 150 do skoraj 170 km/h, je postavni dirkač s črnim skuterjem našel svojo priložnost in vnemo unovčil brez denarnih nagrad. Z najhitrejšim tekmovalnim skuterjem v razredu 70 je treniral v glavnem na poligonu varne vožnje na Vranskem ter v Vrtojbi pri Novi Gorici, nekaj malega v Jastrebarskem na Hrvaškem ter še največ na pisti v Preceniccu pri Udinah v Italiji. Šele drugo leto treningov in manj kot deset odpeljanih tekem ga je navdušilo, da se kot letošnji slovenski prvak (član AMD Gorica) že spogleduje z italijanskim prvenstvom v prihodnji sezoni, saj meni, da so pri nas bistveno slabše razmere za treninge, nagrade na tekmah pa so le pokali (brez kritja stroškov potovanja, goriva, servisiranja ter nakupa motorja in opreme). Vse to močno presega njegove zmožnosti financiranja, saj doslej ni imel nobenih sponzorjev. Kot slovenski šampion, ki je v seštevku vseh dirk dosegel 222 točk, ima morda le več možnosti, da ga podpre kakšno podjetje. Tako bi se lahko elektroenergetik Aleš, ki je sicer zaposlen v domačem kraju, s svojo nadarjenostjo, trdim delom in željo po hitrosti morda že v prihodnji sezoni kosal z najboljšimi evropskimi vozniki dirkalnih skuterjev v sosednji Italiji.