Na Gorjancih 112 dirkačev

Konec tedna bo na sporedu tradicionalna gorsko-hitrostna dirka Gorjanci, ta kot prva domača postaja državnega prvenstva v sezoni šteje tudi za evropski pokal in avstrijsko prvenstvo. Prireditelji, dirko bosta skupaj izvedla ljubljansko društvo SA-I in Avto športno društvo Novo mesto, so predstavili nekaj podrobnosti prihajajočega tekmovanja. Kot je izpostavil predsednik organizacijskega odbora Viktor Levec, pričakujejo vsaj 112 dirkačev, polovica jih bo vozila s starodobniki, polovica s sodobnimi dirkalniki. »Letos je največ novosti na področju varnosti, postavili smo 220 metrov novih ograj na najbolj izpostavljenih delih in preplastili najbolj nevarne odseke,« je letošnjo izvedbo pospremil Levec. Dirkači bodo prvič preizkusili progo na sobotnih uradnih treningih v treh vožnjah, v nedeljo pa bosta na sporedu še dve tekmovalni vožnji, prva ob 10. in druga ob 13. uri.

Branil bo zmago Lani je zmagal Italijan Stefano Di Fulvio sta arodobno formulo osella PA 9/90, ki je do najhitrejšega časa na tekmovanju prišel z nekaj sreče, saj je dogajanje na vrhu škrojilo tudi deževno vreme. Letos bo lahko branil zmago, saj je prav tako na seznamu nastopajočih.