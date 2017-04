Marquezu teksaški rodeo

Teksaški šerif tudi letos ostaja Marc Marquez (Honda) in že peto sezono razreda motoGP v Austinu svoje zvezde ne predaja divji hordi, ki se je za njim spustila v boj za zlati kavbojski klobuk. Mravljica iz Cervere je slavila že kar na devetih dirkah, ki so bile na ameriških tleh, poleg Austina je Marquez trikrat slavil v Indianapolisu in enkrat v Laguni Seci, ključ do tokratnega uspeha je našel v gumah. »Za dirko sem izbral tršo različico pnevmatik, čeprav sem na prostih treningih samo enkrat peljal z njimi. Moral sem biti potrpežljiv, saj sem vedel, da imam v zaključku prednost pred tistimi, ki so izbrali mehkejšo sprednjo gumo. Vodil sem dve tretjini in si nabral odločilno prednost, nato pa to le še nadziral,« je povedal glavni v Teksasu. Pri Valentinu Rossiju (Yamaha) zdaj lahko že zapišemo, da gre za taktiko, ko Italijan na treningih in kvalifikacijah vozi sekundo počasneje kot na dirki. Drugo mesto si je dirkaški doktor privozil na mehkejših pnevmatikah in s tem dosegel najboljšo uvrstitev v Austinu. Na ruleti izbire gum je malo hazardiral Dani Pedrosa (Honda), ki je izbral mehkejšo sprednjo in tršo zadnjo, kar je bilo dovolj za najnižjo stopnico zmagovalnega odra. Če je celotni konec tedna kazalo, da se bo dvoboj odvijal med Marquezom in Maverickom Viñalesom (Yamaha), ker sta bila oba oddaljena od preostalih za celo sekundo, pa na dirki ni bilo tako. Top Gun Maverick se je na začetku dirke vozil na četrtem mestu za Rossijem, Marquez pa je po sramežljivem in zadržanem začetku dirjal za Pedroso, ki se je iz druge startne vrste izstrelil na čelo. Dolgih sedem krogov je bil Pedrosa v vodstvu, ko ga je s prehitevanjem prežvečil in izpljunil Marquez. V letošnji sezoni smo Viñalesa že vajeni, da se počasi dviguje proti vodstvu, a tokrat je na teksaškem rodeu okusil trdoto asfalta in zanj je to bila prva točkovna ničla.



Najbolj sporen trenutek se je zgodil ob poskusu prehitevanja Johanna Zarcoja (Tech 3 Yamaha), ko je pripeljal ob bok Rossija. Italijan ga je spregledal in da bi se izognil trčenju, poravnal motocikel, skrajšal ovinek ter odpeljal prek asfaltirane izletne cone, s tem pa pridobil nekaj metrov pred Francozom. Komisarji dirke so dirkaškega velikana nemudoma kaznovali z 0,3-sekundnim pribitkom ob koncu, mnenja o kazni pa so ostala različna tudi pri strokovnjakih uradne spletne strani prvenstva. »Kazen se mi zdi neupravičena, saj sem imel dve možnosti, da oba padeva ali da se odpeljem naravnost. Izbral sem bolj logično. Ampak problem pri tem ni kazen komisarjev, temveč Zarco. Mora se zavedati, da to ni več moto2. Je zelo talentiran in hiter, vendar se mora prilagoditi prehitevanju v najmočnejšem razredu, kjer ne gre vse s silo,« je bil po dirki oster Rossi. Marquez se je vozil v varnem vodstvu, ko je dirkaški doktor začutil, da Pedrosi mehkejša sprednja guma ne ponuja več iste varnosti kot na začetku. Rossi ga je dva kroga pred ciljem prehitel kot za šalo, pred Pedroso je imel dve sekundi prednosti. Z drugim mestom je lovec na deseti naslov svetovnega prvaka prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku pred Viñalesom (56:50). Zamujene priložnosti ni objokaval Viñales: »Ne vem, kaj je bilo narobe, da sem zdrsnil. Čisto nič nisem naredil drugače kot na treningih in ogrevanju. Mislim, da je bila težava v sprednji gumi. Zdaj bom poskušal pozabiti ta padec in se v Jerezu prikazati še boljši in močnejši.« Dirkači se zdaj selijo v Evropo, kjer se bo čez slaba dva tedna prenehalo otipavanje. V Jerezu bodo dirkali zares.