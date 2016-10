Marquez tretjič prvak v moto GP, naslov posvetil preminuli babici

Triindvajsetletni Marc Marquez (Honda) se je na dirki motociklistov razreda motoGP za veliko nagrado Japonske še petič v karieri okronal z naslovom svetovnega prvaka, tretjič v elitnem razredu (še v letih 2013 in 2014),v kategoriji do 125 kubičnih centimetrov je bil prvak leta 2010, v moto2 pa leta 2012. S tem je postal najmlajši, ki mu je to uspelo, saj je imel pred tem rekord v rokah Valentino Rossi (Yamaha), ki mu je podvig uspel, ko je bil star 24 let. Še pred dirko so bili neverjetni izračuni, pod kakšnimi pogoji lahko postane prvak, zgolj utopija, pa vendar so pri Hondi imeli vse pripravljeno za slavje. Zlata čelada in majice z napisom »Give me five« ali »Daj mi petko« so preplavile garaže, Marquez pa je nejeverno in poln vtisov strnil svoje misli: »Prevzemajo me neverjetni občutki, še pred dirko nisem verjel, da bom slavil že na tej dirki. Po nekaj krogih sem videl opozorilno tablo, da Valentina ni več na dirki, takrat sem si rekel, da bom odpeljal na polno, na zmago. Potem pa sem nekaj krogov pred koncem videl, da v igri ni več niti Lorenza. Tedaj pa so se mi malo zatresle noge in roke. V štirih ali petih ovinkih sem naredil precej napak in celo zgrešil prestavo. Po lanski sezoni, ko smo imeli težave z motociklom in nam ni šlo vse po načrtih, sem vesel, da sem tokrat na Hondini domači dirki v Motegiju osvojil še peti naslov. Tega posvečam letos preminuli babici, prepričan sem, da bi bila vesela.«

Živahno do konca sezone Preostanek sezone v najmočnejšem razredu bo zgolj formalnost, napetosti pa ne bo manjkalo, saj so pri Yamahi Jorgeju Lorenzu prepovedali sodelovanje na zasebnih testiranjih Ducatija, kamor se seli naslednjo sezono. Pravijo, da niso dobrodelna ustanova, medtem ko bo Maverick Vinales, ki se bo prihodnjo sezono pridružil modrim, lahko opravil testiranje pri novem delodajalcu, pa čeprav imata oba veljavni pogodbi do konca koledarskega leta. Že konec tedna bo dirka na Philip Islandu v Avstraliji, kjer je Valentino Rossi lani začel kuhati malezijsko afero.

Rossi in Lorenzo v pesku



Da se je Marquez veselil naslova že tri dirke pred koncem sezone, se lahko zahvali predvsem najbližjima zasledovalcema, Rossiju in Jorgeju Lorenzu (Yamaha). Čeprav je Lorenzo na dirki pobegnil v vodstvo in se ni strinjal s tem, da bi brez boja prepustil naslov, ga je odločni Marquez ujel že v tretjem krogu. Še pred tem sta se novi svetovni prvak in dirkaški doktor izmenjala na drugem mestu. Ko ga je Italijan prehitel, se Marquez ni pustil zmesti in je že nekaj metrov pozneje odgovoril z agresivnim prehitevanjem. Odločen, da gre po zmago, je prepih naredil pri Lorenzu, ki ga je prehitel tudi Rossi. Doktor je še v petem krogu upal, da lahko prepreči veselje Marquezu, ko je bil v lovu na ubežnika, pri tem pa se je v enem od ovinkov zvrnil po tleh in to je pomenilo, da je njegov deseti naslov odpisan. Rossi si je lahko le mislil več sreče prihodnjič. Tako je bil edini, ki bi lahko prestavil Marquezovo slavje, Lorenzo, ki bi z drugim mestom ostal v igri za naslov, pa čeprav le s teoretičnimi možnostmi, saj je bilo vse odvisno le od Marqueza. Črna mamba ni mogla slediti tempu mravljice iz Cervere in preganjala sta ga že Andrea Dovizioso (Ducati) in Maverick Vinales (Suzuki). Pet krogov pred ciljem se je Marquezu odvalil kamen od srca, saj se je v pesek ulegel tudi Lorenzo, Dovi in Vinales pa sta se zadovoljila z drugim in tretjim mestom. Marquez na Japonskem ni taktiziral in je točno vedel, kaj hoče. V preteklosti se je pogosto v dirko vrgel na glavo, brez zavor, letos pa je pri svojih rosnih dirkaških triindvajsetih dozorel, ko se je znal zadovoljiti tudi s kakšnim četrtim mestom, s tem pa je v nevarnosti še kar nekaj rekordov, ki si jih zdaj lasti ikona motošporta – Rossi.



Napeto v moto2



Edini naslov, ki še ni oddan, je tisti v razredu moto2. Zmago je sicer odnesel Švicar Thomas Luthi, aktualni svetovni prvak, Francoz Johann Zarco, pa se je z drugim mestom vsaj malo oddaljil v skupnem seštevku od Španca Alexa Rinsa, ki ni končal med dobitniki točk. Za tretje mesto sta se do ciljne črte borila domačin Takaaki Nakagami in Italijan Franco Morbidelli, kjer je bil bolj spreten drugi. Spet je bilo precej napeto v najšibkejšem razredu moto3, kjer je svetovni prvak, Južnoafričan Brad Binder, štiri zavoje pred ciljem priznal premoč Italijanu Enei Bastianiniju. Tretje mesto je vsaj za nekaj trenutkov pripadlo domačinu Hirokiju Onu, ki pa je bil pozneje zaradi prenizke telesne teže diskvalificiran. Tako je pokal predal še enemu Italijanu Nicoli Bulegi.