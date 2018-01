Marčič padel, rama boli, a nadaljuje reli Dakar

BUENOS AIRES – Prehitro je še za veselje, a dejstvo je, da so letos slovenskemu motoristu Simonu Marčiču zvezde bolj naklonjene. Športnik in avanturist iz Maribora, kljub padcu in boleči rami, še naprej vztraja in niti slučajno ne razmišlja o odstopu. Edini slovenski predstavnik na vzdržljivostnem reliju Dakar po južnoameriških brezpotjih je skupno 72.

Marčič je trenutno na poti v San Juan, kamor bo prispel šele proti večeru. Danes se motoristi spopadajo le s povezovalno etapo, ki so jo nekoliko skrajšali in je zdaj dolga dobrih 800 kilometrov, a vseeno bo treba priti na cilj s celim dirkalnikom.

»Včerajšnja etapa je bila zagotovo vse prej kot lahka, brez tehničnih težav pa tudi ni šlo. Poleg tega sem že na začetku brzinca enkrat močno padel, pri kakšnih 90 km/h, in s tem nekoliko obnovil poškodbo rame izpred dveh let. Tako sem začel taktizirati, da bi prišel varno v cilj. Rama me boli, a me ne ovira toliko, da ne bi mogel voziti. Istočasno je včeraj na kilometru 140 začelo spet puščati olje iz cevi, ki so mi jo naredili v Boliviji, zato sem spet 'šraufal' sredi sipin. Naredil sem obvod, odklopil hladilnik in tem preprečil nadaljnje puščanje. To mi je vzelo približno dve uri časa, nato pa sem se veliko ustavljal in po 'mašini' polival vodo, da je ni pregrelo in razneslo. Na koncu mi je uspelo doseči bivak. Dosegel sem Fiambalo,« je sporočil Marčič.