Mala Finska prava sila

Valtteri Bottas se je pred dvema tednoma v zgodovino vpisal kot peti finski zmagovalec v formuli 1, potem ko je s svojim mercedesom W08 EQ Power+ prvi pridrvel v cilj velike nagrade Rusije, na kateri je krstni podvig mlajšega rojaka s tretjim mestom dopolnil izkušeni Ferrarijev as Kimi Räikkönen. Mala Finska je imela tako v olimpijskem Sočiju kar dva dirkača na odru za najboljše v kraljevskem avtomobilističnem razredu. A to ni bilo prvič, da sta se slovesne udeležitve skupaj udeležila dva suomija; Räikkönenu je namreč to v sezonah 2007 in 2008 dvakrat uspelo tudi s Heikkijem Kovalainenom.



Da igra država, ki ima le dobrih pet milijonov prebivalcev, tako vidno vlogo v formuli 1, se čudijo v mnogih velesilah avto-moto športa. Bottas je namreč poskrbel že za 47. zmago Fincev v najhitrejšem cirkusu, več jih imajo le Velika Britanija, Nemčija, Brazilija in Francija, manj pa med drugimi Italija, čeprav ima bistveno več prebivalcev (več kot 60 milijonov), dirkačev, dirkališč, proizvajalcev avtomobilov, navsezadnje tudi neprimerno bogatejšo tradicijo. To je le še en dokaz, da velikost ni vse in da lahko majhni premagujejo velik(an)e. Celo na področju, na katerem igra denar še kako veliko vlogo. Z njim so bogati pokrovitelji svojim izbrancem kupili že marsikateri sedež v formuli 1, vendar predvsem v slabših in finančno šibkejših moštvih. Za preboj v katero od najboljših ekip, med katere nedvomno spadata Ferrari in Mercedes, je treba imeti še vse kaj drugega; ob odličnih vozniških sposobnostih tudi zvrhano mero talenta.



Bottas je v preteklosti že večkrat nakazal, da se je sposoben kosati z najboljšimi, v Sočiju pa (si) je končno dokazal, da zna tudi zmagati. Najpozneje s šampionsko predstavo na veliki nagradi Rusije je tudi potrdil, da si zasluži sedeti za krmilom srebrne puščice, v kateri je nasledil lanskega svetovnega prvaka Nica Rosberga. Ob prihodu v Barcelono, kjer bo jutri (s startom ob 14. uri ter prenosom na ORF 1 in RTL) na sporedu peta letošnja preizkušnja za svetovno prvenstvo, je moral 27-letnik iz Nastole pri Lahtiju znova razlagati o skrivnosti uspeha dirkačev iz dežele tisočerih jezer in otokov.



»Menim, da je naša mentaliteta pravšnja za formulo 1. Veljamo za mirne in hladnokrvne dirkače, ne dovolimo, da bi nas zanesla čustva, dobro pa se znajdemo v vseh razmerah. Ker imamo dolge zime, veliko kilometrov prevozimo na sneženih in ledenih cestah, zaradi katerih moramo res dobro obvladovati vožnjo in imeti ves čas popoln nadzor nad vozilom,« je pojasnil Bottas in pomemben del zaslug za vse uspehe slovitih letečih Fincev na čelu s svetovnimi prvaki Kekejem Rosbergom (1982), Miko Häkkinenom (1998 in 1999) in Räikkönenom (2007) pripisal tudi tako imenovanemu sisuju, značajski lastnosti Fincev, ki združuje izjemno nepopustljivost, vzdržljivost in vztrajnost kot tudi silno moč in bojnega duha.



Okrepljen s silno samozavestjo po podvigu v Sočiju je Valtteri na vprašanje, kaj pričakuje na veliki nagradi Španije, kot iz topa izstrelil: »Novo zmago! Menim, da bi bilo napak, če bi razmišljal drugače,« je še dejal Bottas, ki je očitno v življenjski formi, kar dokazuje tudi njegov novi osebni rekord v teku na 10 kilometrov (37 minut in 51 sekund), ki ga je – kakor je sam zapisal na družabnem omrežju twitter – pred šestimi dnevi povrhu dosegel z ne najbolj svežimi nogami po napornem treningu.