Lov na rekorde in evrokrono

ILIRSKA BISTRICA – »Pred dirko smo veseli velikega števila prijav, upamo pa predvsem, da se vremenoslovci niso zmotili in da nas čaka lepo vreme ter s tem večji obisk gledalcev,« je razmišljal direktor nacionalne krovne zveze za avtošport Dagmar Šuster, ki je v zadnjih letih gonilna organizacijska sila ilirskobistriške gorske dirke za evropsko prvenstvo. Dogodek bo tako kljub dejstvu, da AŠ2005 zadnja leta išče novega organizatorja te tradicionalne dirke, nemoteno izpeljan tudi letos.



V tekmovalnem smislu bi si na cesti proti Šembijam težko želeli še več. Čaka nas prvovrstni obračun za naslov evropskega gorskega prvaka med Simonom Faggiolijem in Christianom Merlijem (oba osella FA30). Faggioli je že stari znanec slovenske dirke in rekorder proge, Merli pa bo proti Šembijam desetinke sekunde lovil prvič. Na končnem seznamu prijavljenih je okrog 160 voznikov, največ iz Hrvaške (50), Slovenije (39) in Avstrije (31). Med udeleženci je tudi šesterica voznikov s Kosova. Tri omenjene države z največjim številom prijavljenih na dirki gostujejo tudi s svojim državnim prvenstvom. Na startu bodo tudi vsi najboljši v obeh kategorijah evropskega prvenstva, poleg tega pa še nekaj poslastic; na primer Avstrijci s predelanimi turističnimi avtomobili, Švicar Bruno Ianniello z lancio S4 in seveda Slovenci z domačinom Milanom Bubničem na čelu (lancia delta). V boksih jih bo pozdravil oče dirke Miro Gardelin, ki je letos po svojih močeh spet pomagal pri organizaciji prireditve.



Na progi proti Šembijam so organizatorji zaradi zahtev FIA obnovili del cestišča in varovalnih ograj, uredili so že nekoč uveljavljeno pešpot za gledalce od starta proti najbolj zanimivim ovinkom. Nekoliko spremenjene bodo šikane na progi, ki na dveh delih upočasnijo hitrosti dirkalnikov. Zaradi veliko prijavljenih bo v nedeljo prva tekmovalna vožnja na sporedu že ob 9. uri, jutri se predvidoma trije treningi začnejo ob 11. uri. Kot je povedal Šuster, dirko tudi letos prirejajo v varčevalnem programu in tako bo njen proračun okrog 60.000 evrov. Polovico prispevajo pokrovitelji, tretjino dirkači s prijavninami, najbolj odločilni variabilni del pa prek vstopnine prispevajo obiskovalci. Šuster jih letos zaradi odlične konkurence in napovedanega lepega vremena pričakuje okrog 6000. Stroški so na drugi strani seveda visoki, saj zgolj neposredni stroški FIA znašajo okrog 20.000 evrov, od tega obvezne finančne nagrade za voznike 9000 evrov. Že jutri sredi dneva bo najbrž jasno, ali bi jo lahko Merli zagodel Faggioliju v boju za naslov evropskega prvaka – septembra je v koledarju le še zaključna dirka v hrvaškem Buzetu – in kako visoko se bo lahko v skupni razvrstitvi zavihtel najhitrejši slovenski gorski voznik Patrik Zajelšnik s športnim prototipom norma.