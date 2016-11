Lorenzo že dela

Slavje ob zaključku letošnjega svetovnega prvenstva motociklistov se še ni dobro poleglo, dirkači pa so se že lotili testiranja novih dvokolesnikov za sezono 2017. V elitnem razredu motoGP med prestopi najbolj odmeva selitev Jorgeja Lorenza iz Yamahe, kjer je preživel kar devet let, k Ducatiju. Privrženci 29-letnega Španca in Ducatija so nestrpno pričakovali, da ga vidijo na novem motociklu, kjer sicer ni dirkal v rdečem, ampak je bil po pravilih testiranja v črnem, medijem pa se je že predstavil kot nov član Ducatija. Trikratni svetovni prvak v razredu motoGP bo za dveletno zvestobo prejel 24 milijonov evrov. Na testiranjih v Valencii se je takoj izkazal na novem jeklenem konjičku, dosegel je tretji čas, prehitel je tudi izkušenega veterana Valentina Rossija, nekdanjega kolega iz moštva Yamahe. V tej tovarniški ekipi ga je nasledil 21-letni rojak Maverick Vinales. Sicer bo Lorenzo lovil kar najvišje uvrstitve za Ducati v paru s 30-letnim Italijanom Andreo Doviziosom.