Lorenzo s spektakularno zmago že pokazal načrte z Ducatijem

VALENCIA – Jorge Lorenzo (Yamaha) se je z zmago na zadnji dirki letošnje sezone v Valencii od svojega dozdajšnjega moštva poslovil v velikem slogu. Celotni konec tedna je kraljeval na dirkališču Ricardo Tormo, kjer je za nameček v kvalifikacijah z nadzvočno hitrostjo podrl rekord odpeljanega kroga. Motiviran s slovesom od Yamahe in selitvijo k Ducatiju, za katerega bo tekmoval prihodnji dve sezoni, je na dirki pokazal, da je upravičeno lastnik petih naslovov svetovnega prvaka v vseh dirkaških razredih. »Ti trenutki so zame zelo čustveni, saj se od Yamahe poslavljam z zmago na svoji zadnji dirki. Zadnjih 10 krogov sem resnično trpel, saj sem vedel, da me bo Marc (Marquez) poskušal napasti, k sreči pa sem imel toliko prednosti, da sem zmago pospravil v svoj žep. Pri prečkanju ciljne črte se mi je odvalil kamen od srca, zdaj pa se lahko resnično sprostim, zabavam in v miru pripravim na novo sezono ter odprem novo poglavje v karieri,« je povedal novopečeni posinovljenec italijanskega moštva, ki bo v prihodnjih dveh sezonah svoj račun obogatil za kar 24 milijonov evrov. Sezonska devetmilijonska ponudba Yamahe je bila očitno preskopa, da bi Majorčan svoje delo nadaljeval v senci in ob boku Valentina Rossija (Yamaha), ki bo v prihodnji sezoni pri modrih v žep pobasal osem milijonov evrov.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.