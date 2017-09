Lewis izkoristil Vettlovo darilo

Kako hitro se lahko v formuli 1 vse postavi na glavo, je pokazala tudi včerajšnja velika nagrada Singapurja. Potem ko je Ferrarijev adut Sebastian Vettel v sobotnih kvalifikacijah potrdil, da je gospodar Marine Baya, včeraj ni unovčil najboljšega izhodišča. Še več, po povprečnem startu je poskušal nadomestiti zamujeno in zapreti pot rdečemu biku Maxu Verstappnu, ki ga je že napadal, pri čemer je 30-letni Nemec prezrl moštvenega sotekmovalca Kimija Räikkönena, ki se je s četrtega startnega položaja kot raketa izstrelil ob njun bok. Poskočna vranca sta pri tem vzela v primež nizozemskega najstnika,

28 točk naskoka ima zdaj Lewis Hamilton pred Sebastianom Vettlom.

Vettel je pretiraval in zavil preveč v Verstappna, vanj je posledično trčil še Räikkönen. Za pobesnelega Maxa in ledenega Finca se je dirka tako končala že v prvem zavoju, le nekaj metrov pozneje pa se je na mokri stezi zavrtel še zvezdnik iz Heppenheima in razbil svojo rdečo boginjo. Njihovo darilo oziroma odstope je odprtih rok sprejel Mercedesov as Lewis Hamilton, ki se je s petega položaja prebil v vodstvo in ga do cilja ni več izpustil. Po več kot dveh urah, kolikor je tudi zaradi posegov varnostnega avtomobila trajala preizkušnja, je imel 4,507 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Avstralcem Danielom Ricciardom (Red Bull), glede na kvalifikacije nepričakovano Mercedesovo slavje pa je s tretjim mestom dopolnil Finec Valtteri Bottas (+ 8,800). Za najhitrejšo trojico so se zvrstili Španec Carlos Sainz (Toro Rosso),

Mehičan Sergio Perez (Force India), Britanec Jolyon Palmer (Renault) itn. Najbolj nasmejan je bil kajpak Hamilton, ki je s tretjo zaporedno zmago, sedmo v sezoni in skupno 60. v formuli 1, najbližjemu zasledovalcu Vettlu v skupni razvrstitvi pobegnil že za 28 točk, torej več kot za zmago. Na vprašanje, kaj mu je rojilo po glavi ob startni zmešnjavi, je odvrnil, da ima vseskozi pred očmi boj za prvo mesto. »Po sobotnih kvalifikacijah sem že skoraj obupal, toda z dežjem je za nas posijalo sonce. Želel sem se prebiti v ospredje, in ko se je ponudila priložnost, sem jo zagrabil z obema rokama,« ni skrival navdušenja 32-letni Anglež. Precej slabše volje pa je bil – razumljivo –​ Vettel, ki ni hotel prevzeti nase krivde.

Izgovarjal se je, da je branil svoj položaj in da ni videl Räikkönena. »Kar se je zgodilo, je za nas seveda izjemno slabo. Toda zdaj ne moremo nič spremeniti. Gremo naprej!« se je 30-letni Nemec že ozrl k naslednji dirki, ki bo 1. oktobra v Sepangu. Verstappen je za krivca takoj označil Vettla. »Zares ne razumem, zakaj je Sebastian toliko tvegal!« se je spraševal še 19-letni Nizozemec.