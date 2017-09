Lekcija najstnika iz Rusije

NOVA GORICA – Rusi v svetovnem reliju doslej niso imeli večjega uspeha, Slovenci pa njihove neustrašne mojstre volana dobro poznamo. V osemdesetih letih je na reliju Saturnus večkrat gostovala tovarniška ekipa ruskega Moskviča, ki je v Slovenijo prihajala zaradi sodelovanja s svojim dobaviteljem, tovarno Saturnus iz Ljubljane. Njihov voznik Valerij Filimonov je z robustnim moskvičem blestel na makadamskih cestah, na katerih je z drzno vožnjo in odlično tehniko nadomestil pomanjkanje moči. A v Sloveniji vseeno nikoli ni zmagal. To je zdaj uspelo njegovemu rojaku Nikolaju Grjazinu. V Slovenijo je prišel s škodo fabio R5 in svojo nalogo odlično opravil. Zmagal je na reliju, ki je vsaj z vidika statusa FIA v evropskem pokalu naslednik nekdanjega Saturnusa.



Prirediteljem iz vrst AMD Gorica, ki prav letos praznuje 70-letnico svojega obstoja, se je ob začetku dirke lahko le smejalo. Kar 109 posadk je bilo na startu, od tega 13 v dirkalnikih R5, ki stanejo po 250.000 evrov. Udeležba je bila torej kakovostno zelo močna, vseeno pa komaj 19-letni Rus ni imel resnega tekmeca. »Imate odlične in raznovrstne ceste. Precej je bilo hitrih odsekov, a tudi tehničnih in zavitih delov, pa celo nekaj skokov. Odlično. Prvi dan je bilo v lepem vremenu lažje dirkati, nato pa sem tudi sam v spremenljivih vremenskih razmerah izbral napačne gume.



Na srečo ni bilo nič kritičnega. Vesel sem bil tudi mokre ceste, saj mi manjka testnih kilometrov na taki podlagi,« je razlagal Grjazin, ki je dobil vseh 12 hitrostnih preizkušenj.

Njegove ambicije segajo kajpak višje. Je redni udeleženec relijev evropskega prvenstva, na katerih je letos že nanizal vrsto izjemnih časov, a večkrat tudi razbil dirkalnike. Ritem vožnje je na tisti ravni še višji kot v Novi Gorici, kjer je Rus predvsem testiral dirkalnik in preizkušal nove nastavitve. Doseg dirkača, ki tako suvereno in taktično zrelo dirka pri 19 letih, kajpak sega proti svetovnemu prvenstvu. Podobno velja za Korejca Chewon Lima, gojenca Hyundaija, ki se kali na različnih evropskih relijih. V Novi Gorici je odlično stopnjeval hitrost in bi se zavihtel na zmagovalne stopničke, če v zaključku relija ne bi storil napake in razbil dirkalnika.



Za Grjazinom je drugo mesto osvojil Claudio De Cecco (hyundai i20 R5), tretji pa je bil še en Italijan Federico Laurencich (ford fiesta R5). De Cecco se je sprva za drugo mesto in zmago v slovenskem DP boril z Rokom Turkom (peugeot 208 R5), a so Idrijčana pozneje ustavile težave z diferencialom in je reli končal šele kot peti. Ob odsotnosti Darka Peljhana je Turk dva relija pred koncem sezone prevzel vodstvo v skupnem seštevku. V prvi deseterici sta bila še najhitrejša dirkača v dvokolesno gnanih avtomobilih Aleks Humar in Denis Mrevlje (peugeot 208 R2), le 4,5 sekunde pa je za njima zaostal Grega Premrl (citroën DS3 R3T). V diviziji III DP je zmago slavil Aleš Zrinski (BMW M3), v diviziji I pa Jan Mrak pred Rokom Jerkičem (oba MG ZR 105) in Martinom Štucinom (škoda felicia).