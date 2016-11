Le še finale v Abu Dabiju: Rosberg ali Hamilton?

V igri za krono letošnjega svetovnega prvaka formule 1 sta že od začetka dirkača Mercedesa – vodilni Nico Rosberg in njegov najbližji zasledovalec Lewis Hamilton. Enaintridesetletni Rosberg, ki se pelje prvemu naslovu naproti, odhaja na zadnjo dirko sezone v Abu Dabi z 12 točkami prednosti v skupnem seštevku, ki bodo morda zadoščale, da se okiti s tako želeno trofejo. Pol leta mlajši Hamilton si obupno želi še četrtega naslova, saj bi ga to še dodatno utrdilo na medijskem prestolu kot enega izmed bolj prepoznavnih oktanskih športnikov, ki se spogleduje s svetovno estrado. Kaos, drama in akcija so preblage besede, ki bi lahko opisale predzadnjo dirko sezone formule 1 v Braziliji, kjer je Hamilton ohranil najbolj hladno glavo in mirne živce. Rosberg je igral na varno karto, saj si ni želel, da bi zaradi napake na razmočeni in spolzki stezi tvegal odstop in slovo od naslova, Max Verstappen (Red Bull) pa si je z mladostno neustrašnostjo in spretnostjo plesa v dežju priboril tretjo stopnico zmagovalnega odra.



Šov v dežju



Direktor dirke Charlie Whiting se je iz varnostnih razlogov odločil, da se dirka začne za varnostnim avtomobilom, pa čeprav so nekateri menili, da zadeve le niso tako slabe, kot se je zdelo Britancu. Dolgih sedem krogov so dirkači vijugali za varnostnim avtomobilom, in ko se je ta umaknil, je bil le pet krogov pozneje na delu spet varnostnik, saj je Kevin Magnussen (Renault) »poljubil« steno pri vhodu v garaže. Spet je Berndt Maylander sedem krogov vodil počasno povorko, in ko se je že drugič začelo zares, je Kimi Räikkönen (Ferrari) razmetal svoj dirkalnik po startni ravnini. Tokrat so zaplapolale rdeče zastave in prekinile dirko. Več kot pol ure so dirkači stali pod streho, ko je dež še vedno močil stezo, ena izmed bolj zanimivih preizkušenj zadnjih let pa se je nadaljevala z vodilnimi Hamiltonom, Rosbergom in Verstappnom. V 29. krogu je prekipelo vsega vajenim navijačem São Paula, ko je Whiting zaradi močnejšega dežja znova prekinil dirko, kar so izrazili z glasnim negodovanjem in navzdol uperjenimi palci. Hamiltonova prednost v vodstvu je bila spet nična, ko so se znova zvrstili za Maylanderjem, ko pa so spet pritisnili na polno, se je od brazilske publike poslovil ljubljenec domačega občinstva Felipe Massa (Williams). Po končani sezoni bo namreč kraljici motošporta rekel zbogom. Tudi on je odšel v slogu, z raztreščenim williamsom, in ko so preostali dolge tri kroge vozili za varnostnim avtom, je Massa solznih oči ogrnjen v brazilsko zastavo ob stoječih ovacijah zapuščal domači dirkaški hram, med sprehodom skozi garaže pa so se mu poklonili tudi člani drugih moštev. Verstappen je medtem zavil v garaže po pnevmatike za mokro stezo, saj tiste za rahel dež niso omogočale vidnejšega dosežka. Na 16. mestu se je pridružil dirkačem in jim pokazal, kako se vozi po mokrem. V 17 krogih je prehitel kar 13 dirkačev, ki niso imeli možnosti, da bi ubranili svoj položaj, s tem pa si je na končnem tretjem mestu pridobil naslov gospodar dežja. Hamilton je s prvo zmago v Braziliji odkljukal še eno dirkališče, kjer je okusil slast najvišje stopničke, edina, ki mu na seznamu aktivnih prizorišč še manjka, je tista v Bakuju. V Abu Dabiju se bo prvenstvo odločalo še tretjič, Rosberg pa mora na zadnjo novembrsko nedeljo dirko v marini Yas zgolj končati na stopničkah in potem se bo lahko prvič veselil naslova svetovnega prvaka.

Hamilton drugi z 52 zmagami Lewis Hamilton si je v São Paulu privozil že 52. zmago v formuli 1 in s tem na večni lestvici najboljših vseh časov prehitel Francoza Alaina Prosta, tako da je zdaj sam na drugem mestu. Na prvem ostaja še nekaj časa nedosegljiv Nemec Michael Schumacher z 91 zmagami. Četrti je Nemec Sebastian Vettel z 42 zmagami. Med še aktivnimi dirkači je Španec Fernando Alonso z 32 zmagami na šestem mestu.