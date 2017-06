Lauda upa na Vettlov odstop, Kimi ni št. 2

V Mercedesovem moštvu, ki je v prejšnjih treh sezonah kraljevalo na večini dirk(ališč) v formuli 1, torej tudi v Montrealu, zelo neusklajeni pričakujejo jutrišnjo veliko nagrado Kanade. Vodja ekipe Toto Wolff je vlogo favoritov prepustil Ferrariju, rekoč, da proga na umetnem otoku Notre Dame kljub uspehom ni ravno po okusu srebrne puščice. Ob tem je spomnil tudi na lansko preizkušnjo, na kateri je Lewis Hamilton zmagal zaradi zgolj enega postanka v boksih, Sebastian Vettel pa je v manj poskočnem vrancu, kot je letošnji, za njim na koncu zaostal le pet sekund.



Še korak dlje je šel Niki Lauda, predsednik nadzornega odbora pri Mercedesu, ki je nenavadno pesimističen glede (dvo)boja za naslov svetovnega prvaka v tej sezoni. »Sebastian mora enkrat odstopiti. Če ne bo, nam bo trda predla. Rdeči so ujeli zmagoviti val. Če bodo nadaljevali v takšnem slogu, bo naš zaostanek že alarmanten,« je 68-letni Dunajčan opozoril v pogovoru za avstrijski dnevnik Kronen Zeitung. V mislih je imel kajpak trenutno razvrstitev v svetovnem prvenstvu, v katerem Mercedes med konstruktorji za Ferrarijem zaostaja za 17 točk, Hamiltona pa v vozniškem seštevku od vodilnega Vettla loči še osem točk več, torej že celo zmago.



Ali je to le del psihološke igre, s katero poskušajo srebrni uspavati tekmece, bodo nakazale že drevišnje kvalifikacije, še več pa bo seveda jasno po dirki, ki se bo jutri začela ob 20. uri po srednjeevropskem času (s prenosom na ORF in RTL). Če sta Wolff in Lauda v medijskih nastopih pred veliko nagrado Kanade dajala vtis, kot da se že vdajata v usodo, pa Hamilton v Montreal še zdaleč ni pripotoval z belo zastavo. »Četudi so pri Ferrariju pripravili nekaj novih delov, verjamem, da jih lahko izzovemo. Nadejam se, da jih bomo lahko napadli,« je poudaril 32-letni Anglež in pripomnil, da so v moštvu veliko pozornosti namenili odpravljanju težav, ki so jih imeli nazadnje v Monte Carlu, kjer nikakor niso mogli dovolj dobro ogreti gum.



Očetov nasmeh še nikoli tako širok



V Montrealu se sicer počuti odlično, že skoraj kot doma. Tudi zaradi dirkališča, poimenovanega po legendarnem Kanadčanu Gillesu Villeneuvu, ki mu je pisano na kožo. »Spominja me na kartinško stezo z dolgimi ravninami. Možnosti za prehitevanje je kar več, poleg tega je na njej mogoče voziti tesno za drugim dirkalnikom. To ustreza mojemu agresivnemu načinu vožnje,« je Hamilton odvrnil na vprašanje, zakaj je tako uspešen na otoku Notre Dame, kjer se je še vsakič, ko je pridrvel do cilja, udeležil slovesne razglasitve najboljših. Na veliki nagradi Kanade leta 2007 je sicer sploh prvič okusil slast zmage v formuli 1 (»To je bilo nepozabno doživetje. Med himno sem opazoval svojega očeta, ki je imel v tistih trenutkih tako širok nasmeh kot nikoli prej in pozneje.«), zatem pa je bil tam najhitrejši še v sezonah 2010, 2012, 2015 in 2016.



Ob finskem moštvenem sotekmovalcu Valtteriju Bottasu, ki mu je – mimogrede – v četrtek Paul Byron, napadalec moštva Montreal Canadiens, kot navdušenemu hokejistu razkazal dvorano Bell Centre in ga povabil tudi na led, bosta poskušala Hamiltonu tretjo zaporedno zmago in skupno šesto na stezi Gillesa Villeneuva kajpak preprečiti tudi Ferrarijeva asa Vettel in Kimi Räikkönen. Nemški as je prav očaran nad letošnjo rdečo boginjo, ki je hitra na vseh progah, v Montreal pa je pripotoval še dodatno pozitivno navdihnjen po podvigu v Monte Carlu. »Vsi v tovarni so srečni. Evforija se čuti na slehernem koraku. Ne le v Maranellu, temveč po vsej Italiji,« je omenil 29-letni Nemec in besedo prepustil ekipnemu kolegu Räikkönenu, ki se kljub slabši strategiji na veliki nagradi Monaka, ki ga je pred dvema tednoma stala prvo mesto, ne počuti kot številka 2. »Ne, tega pri nas ni. Morda le takrat, ko ima en dirkač možnost za osvojitev lovorike, drugi pa ne,« je na kratko odvrnil 37-letni Finec, ki naj bi že imel na mizi Ferrarijevo pogodbo tudi za prihodnjo sezono. Je tudi zaradi nje tako hitro prebolel monaško razočaranje?